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Алия «ABQueen» дала прогноз на первый день плей-офф The International

Просмотров:212 Опубликовано: Сегодня, 15:47
Алия «ABQueen» дала прогноз на первый день плей-офф The International
Иллюстративное фото
Главный киберспортивный турнир года The International 2023 открывает плей-офф весьма интригующими матчами. Яркое зрелище предвкушает и известная казахстанская стримерша Алия Бекбаева. Узнайте, какие матчи стоит смотреть, и какие шансы «ABQueen» дает командам.

Team Spirit vs. Virtus.pro
20 октября, 23:00



Team Spirit – явный фаворит. Справедливости ради, они нас предупреждали, везде заявляя о том, что хотят выиграть второй “Аегис” и вписать себя в историю еще более яркими красками. Глядя на то, с какой легкостью они проехались по всем в групповой стадии, я им искренне верю. Virtus.pro всегда в топ-4 в регионе, в верхней сетке и, конечно, не сдадутся без боя. Им нужно доказывать здесь и сейчас, что они достойны титула. Но, как мне кажется, нынешний Spirit им все-таки не по зубам. Ставлю на победу Spirit 2-0. Мой партнер Parimatch оценивает этот исход коэффициентом 1.44.

LGD vs. 9Pandas
21 октября, 5:00



Мне всегда казалось, что 9Pandas – самая непредсказуемая команда в мире. Они играют либо очень круто, либо очень плохо – будто подбрасываешь монетку. В первом же матче групповой стадии «панды» проиграли Team Spirit, однако неудачное начало их не подкосило. Ребята собрались, заработали ничью с Entity, выбили BB Team и попали-таки в верхнюю сетку. LGD же показали стабильно сильную игру в группе, разгромив всех и вся. Исключением стала ничья с Virtus.pro. Кто-то увидит в этом тревожный звоночек, но нет никаких сомнений, что китайский коллектив нацелен на победу. Это будет ультимативная битва стилей и с большой вероятностью растянется на все 3 карты. Для Solo и Ramzes666 это принципиальное противостояние, так как это для них уже 4-я встреча на The International в стадии плей-офф (на TI 7-8-9 в составе VP). Мое мнение: 2-1 в пользу «панд». Интересным исходом будет «первая кровь - LGD»: и в первой, и во второй карте коэффициент 1.70.

Tundra vs. Entity
23 октября, 2:00



Tundra – действующий чемпион, поэтому ожидания от команды с самого начала были высокие. Однако, неожиданно для всех, фавориты опустились в нижнюю сетку, проиграв в Bo3. У меня сложилось ощущение, что Tundra переживает тяжелые времена: давление и смена ролей явно не пошли команде на пользу. Не исключаю, что усиление в лице двукратного чемпиона Topson-а еще может сыграть свою роль, но сомнения у меня есть. Entity, тем временем, пребывают в хорошем настроении и показывают стабильно слаженную игру. Вопреки всему, я топлю за них, хотя бы потому что там играет наш соотечественник. Предполагаю, что матч завершится со счетом 2-1 в пользу Entity. Исход рисковый, но с коэффициентом 3.20 от Parimatch можно собрать неплохой выигрыш.

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