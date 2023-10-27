Тайсон Фьюри нокаутирует Фрэнсиса Нганну? Какой коэффициент

Одним из главных событий осени в профессиональном боксе станет бой Тайсона Фьюри против ММА-бойца Фрэнсиса Нганну. Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе и экс-чемпион UFC возглавят шоу в Саудовской Аравии.Букмекерская контора Tennisi.kz
на предстоящий поединок предлагает следующие коэффициенты: победа Фьюри – 1,09, ничья – 30, победа Нганну – 7,70. На досрочную победу Фьюри коэффициент Tennisi равен 1,20, а на Нганну – 10.
35-летний Фьюри идет без поражений в профессиональном боксе. На счету британца 35 побед (24 нокаута) и одна ничья.
37-летний Нганну – первый в истории UFC боец, который ушел из организации в статусе действующего чемпиона. Из-за разногласий по контракту и операции камерунец не выступал с января 2022 года. В ММА его статистика составляет 17 побед и 3 поражения.
Бой Фьюри – Нганну пройдет в Эр Рияде. По астанинскому времени вечер бокса состоится в ночь с 28 на 29 октября, а Фьюри и Нганну выйдут на ринг после 3:00 ночи. Казахстанские телеканалы не будут транслировать этот бой – легально посмотреть его можно буде т лишь по платной подписке на стриминговом сервисе DAZN.
Самые нескучные ставки на бои по боксу ждут вас в мобильном приложении Tennisi.kz. Теннисирующая линия доступна здесь
.
На правах рекламы