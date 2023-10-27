Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 28 Октября
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 470.3 KZT
  • €1 = 496.78 KZT
  • 1 RUB = 5.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

Тайсон Фьюри нокаутирует Фрэнсиса Нганну? Какой коэффициент

Просмотров:292 Опубликовано: Вчера, 16:12
Тайсон Фьюри нокаутирует Фрэнсиса Нганну? Какой коэффициент
Иллюстративное фото
Одним из главных событий осени в профессиональном боксе станет бой Тайсона Фьюри против ММА-бойца Фрэнсиса Нганну. Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе и экс-чемпион UFC возглавят шоу в Саудовской Аравии.

Букмекерская контора Tennisi.kz на предстоящий поединок предлагает следующие коэффициенты: победа Фьюри – 1,09, ничья – 30, победа Нганну – 7,70. На досрочную победу Фьюри коэффициент Tennisi равен 1,20, а на Нганну – 10.

35-летний Фьюри идет без поражений в профессиональном боксе. На счету британца 35 побед (24 нокаута) и одна ничья.
37-летний Нганну – первый в истории UFC боец, который ушел из организации в статусе действующего чемпиона. Из-за разногласий по контракту и операции камерунец не выступал с января 2022 года. В ММА его статистика составляет 17 побед и 3 поражения.

Бой Фьюри – Нганну пройдет в Эр Рияде. По астанинскому времени вечер бокса состоится в ночь с 28 на 29 октября, а Фьюри и Нганну выйдут на ринг после 3:00 ночи. Казахстанские телеканалы не будут транслировать этот бой – легально посмотреть его можно буде т лишь по платной подписке на стриминговом сервисе DAZN.

Самые нескучные ставки на бои по боксу ждут вас в мобильном приложении Tennisi.kz. Теннисирующая линия доступна здесь.

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика