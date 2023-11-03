Казахстан выйдет на Евро-2024? Букмекеры выставили коэффициент

Сборная Казахстана по футболу подходит к двум последним турам отборочного цикла Евро-2024 в статусе одной из трех команд группы H, которые сохраняют шансы на прямой выход. На финише квалификации конкуренты проведут два очных матча. Букмекерская контора Tennisi.kz
предлагает коэффициент 7 на выход Казахстана из группы. Заметно отличаются коэффициенты на ее конкурентов: на выход Дании Tennisi дают 1,02, а на Словению – 1,11.
После восьми туров у Словении и Дании по 19 очков, у Казахстана – 15. В девятом туре 17 ноября в 21:00 начнется матч Казахстан – Сан-Марино, а в ночь на 18 ноября в 01:45 Дания примет Словению. В десятом туре в ночь на 21 ноября в 01:45 стартуют игры Словения – Казахстан и Дания – Северная Ирландия.
Казахстану нужно не только самому побеждать Сан-Марино, но и ждать победу Дании над Словенией или ничью – тогда судьба путевки на Евро-2024 решится в очном матче Словения – Казахстан.
Отборочный этап Евро-2024 уже стал рекордным для сборной Казахстана по количеству побед и очков. Команда Магомеда Адиева уже победила Данию (3:2), Сан-Марино (3:0), Северную Ирландию (дважды по 1:0) и Финляндию (2:1).
В случае неудачи в квалификации у Казахстана будет второй шанс пробиться на Евро-2024 – через стыки в марте 2024 года. Такую возможность гарантировала победа в группе Лиги наций-2022.
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