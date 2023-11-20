Казахстан близок к Евро-2024! Какие расклады, где смотреть решающий матч и какие коэффициенты

Сборная Казахстана по футболу проведет пока самый главный матч в своей истории. Этой ночью команда может выйти на Евро-2024 – для этого нужно побеждать Словению в гостях в последней игре отборочного цикла. Букмекерская контора Tennisi.kz
предлагает коэффициент 7,10 на победу Казахстана против 1,48 – на Словению. Коэффициент Tennisi на ничью составляет 4,35.
После девяти туров у Словении – 19 очков, у Казахстана – 18, поэтому хозяев устроит и ничья, а вот гостям непременно нужно побеждать в последнем туре. От группы H в финальную стадию уже вышла Дания.
Также у Tennisi есть линия специальных ставок на матч Словения – Казахстан. Например, за коэффициент 2,40 можно взять гол из вратарской площади, за 3,80 – гол в компенсированное время, за 1,96 – использование VAR, а за 3,20 – гол из-за пределов штрафной.
Матч Словения – Казахстан пройдет в ночь с 20 на 21 ноября в Любляне и начнется в 01:45 по астанинскому времени – прямая трансляция будет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan. Казахстан прежде никогда не играл в финальной стадии чемпионата Европы, а вот словенцы засветились на Евро-2000.
Для Казахстана отборочный этап Евро-2024 стал рекордным по голам и победам, хотя начинался он с домашнего поражения от Словении (1:2) в марте. Команда Магомеда Адиева дважды обыграла Сан-Марино (3:0, 3:1) и Северную Ирландию (1:0, 1:0), а вот с Финляндией (0:1, 2:1) и Данией (3:2, 1:3) поделила победы.
У Словении также есть победы над Северной Ирландией (1:0, 4:2), Финляндией (3:0) и Сан-Марино (4:0, 2:0). Еще команда Матьяжа Кека в этом цикле проигрывала Финляндии (0:2) в гостях и теряла очки против Дании (1:1, 1:2).
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