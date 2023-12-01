Букмекеры оценили шансы Армана Царукяна победить Бенеила Дариуша

В главном бою следующего турнира UFC встретятся топовые легковесы – четвертый номер рейтинга Бенеил Дариуш и Арман Царукян, занимающий восьмую строчку. Они возглавят UFC Fight Nights в Остине (штат Техас, США).
На этот поединок букмекерская контора Tennisi.kz
выставила следующие коэффициенты: победа Царукяна – 1,35, победа Дариуша – 3,30. На ничью у Tennisi коэффициент 65.
Предварительный кард UFC в Остине начнется в 3:00, а главный – в 6:00. Главный кард и бой Дариуш – Царукян в прямом эфире на территории Казахстана покажет телеканал Setanta Sports 2, а полностью весь турнир можно будет посмотреть на сервисе UFC Fight Pass.
34-летний Дариуш в последнем бою 10 июня проиграл бывшему чемпиону Чарльзу Оливейру нокаутом в первом раунде. Уроженец Ирана с паспортом США выступает в ММА с 2009 года. В активе Дариуша – 22 победы при пяти поражениях и одной ничьей. В UFC Бенеил дебютировал в 2014 году и до встречи с Оливейрой шел на серии из восьми побед. За карьеру он побеждал таких известных бойцов, как Матеуш Гамрот, Тони Фергюсон, Дрю Доббер, Тиаго Мойзес, Рашид Магомедов, Майкл Джонсон и Джим Миллер.
27-летний Царукян родился в Грузии, с детства живет в России и имеет российское гражданство, но в UFC представляет Армению. В ММА он дебютировал в 2015 году и имеет 20 побед при трех поражениях. В UFC Царукян дебютировал с поражения решением от будущего чемпиона Ислама Махачева в 2019 году, а затем вышел на серию из пяти побед – до поражения от Матеуша Гамрота. В последнем поединке 10 июня Царукян победил решением Йоахима Сильву, а до этого выиграл у представителя Казахстана Дамира Исмагулова.
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