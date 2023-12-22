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Артем Резников против Али Багова – в Гран-при АСА. Когда бой, время, где будет прямая трансляция, какие коэффициенты

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 16:14
Артем Резников против Али Багова – в Гран-при АСА. Когда бой, время, где будет прямая трансляция, какие коэффициенты
Иллюстративное фото
Казахстанский боец Артем Резников выступит во втором Гран-при легкого веса в российском промоушене ACA. Его соперником в четвертьфинале станет россиянин Али Багов.

Букмекерская контора Tennisi.kz считает Резникова андердогом. На победу Резникова Tennisi выставила коэффициент 2,30, а на победу Багова Tennisi.kz предлагают коэффициент 1,55.

31-летний Резников за карьеру в ММА одержал 24 победы и потерпел семь поражений. В первом Гран-при АСА Резников победил экс-бойца UFC бразильца Дэви Рамоса и россиянина Андрея Кошкина, но в финале уступил представителю Армении Эдуарду Вартаняну.

33-летний Багов имеет в своем активе 32 победы при 11 поражениях. В 2010 году Багов в своем четвертом поединке в карьере проиграл решением будущему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

Бой Резников – Багов станет со-главным событием турнира АСА 168, который пройдет 24 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве. Главный кард начнется в 23:30 по астанинскому времени, а Резников и Багов выйдут в октагон уже в ночь на 25 декабря – после 00:30. Прямая трансляция будет на сайте Ppv.aca-mma.com и на телеканале «Матч ТВ».

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