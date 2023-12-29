Кто выиграет Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций в 2024 году? Букмекеры выставили коэффициенты

В 2024 году главными фаворитами трех футбольных еврокубков будут английские клубы. Все три турнира возобновятся в феврале.
По котировкам букмекерской конторы Tennisi.kz
главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов считается «Манчестер Сити». Коэффициент Tennisi на победу «Сити» равен ровно 3, на немецкую «Баварию» Tennisi.kz дают 5, а на испанский «Реал» – 6,50. В пятерку также входят английский «Арсенал» и французский ПСЖ – коэффициенты Tennisi составляют 7 и 13 соответственно. На испанскую «Барселону» Tennisi выставили коэффициент 16.
В Лиге Европы в топ-5 фаворитов сразу три английских клуба. Главным фаворитом считается «Ливерпуль», на который Tennisi.kz дают коэффициент 3,30. На немецкий «Байер» Tennisi.kz выставили коэффициент 5,50, а на итальянский «Милан» – 9. Одинаковый коэффициент у Tennisi.kz на три клуба: дают 18 на итальянскую «Рому», английские «Брайтон» и «Вест Хэм».
В Лиге конференций главным фаворитом будет «Астон Вилла» – с коэффициентом 4 у Tennisi. На итальянскую «Фиорентину» Tennisi дают 6,50, на немецкий «Айнтрахт» – 10, а на испанский «Бетис», французский «Лилль» и нидерландский «Аякс» – 13
Лига чемпионов возобновится 14 февраля матчами 1/8 финала, а через день пройдут первые игры плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций. В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити», Лигу Европы выиграла испанская «Севилья», а Лигу конференций – «Вест Хэм».
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