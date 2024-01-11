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Елена Рыбакина и другие фаворитки Australian Open. Букмекеры оценили шансы на титул

Просмотров:9 Опубликовано: Сегодня, 15:50
Елена Рыбакина и другие фаворитки Australian Open. Букмекеры оценили шансы на титул
Иллюстративное фото
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина стартует на Australian Open-2024 в качестве третьей фаворитки. Открытый чемпионат Австралии начнется 14 января и станет первым турниром «Большого шлема» в сезоне.

Букмекерская контора Tennisi.kz отдает Рыбакиной третье место в списке фавориток. Коэффициент Tennisi на титул первой ракетки мира Иги Швентек из Польши на Australian Open составляет 3,05, на вторую ракетку мира Арину Соболенко Tennisi.kz дают коэффициент 5,70, а на Рыбакину – 6. Замыкают топ-5 фавориток Australian Open две американские теннисистки: на титул Кори Гауфф Tennisi выставили коэффициент 8,50, а на Джессику Пегулу – 15.

Для 24-летней Рыбакиной предстоящий Australian Open станет шестым в карьере. В 2023 году Рыбакина дошла до финала, но уступила Соболенко.
Перед стартом Australian Open-2024 Рыбакина выиграла турнир WTA 500 в Брисбене, который стал для нее шестым титулом в карьере. В финале казахстанка обыграла Соболенко и стала третьей ракеткой мира.

Australian Open проводится с 1905 года. Текущий турнир станет 112-м в истории, а все матчи пройдут в Мельбурне. Общий призовой фонд турнира составит 58,9 миллиона долларов, а чемпионы в женском и мужском одиночных разрядах получат по 3,15 миллиона долларов. Большинство матчей Australian Open-2024 казахстанцы смогут посмотреть на телеканалах Setanta.

Самые нескучные ставки на все матчи Australian Open-2024 и другие теннисные турниры ждут вас в мобильном приложении и на сайте Tennisi.kz. Теннисирующая линия доступна здесь.

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