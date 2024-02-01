Обзор и отзывы про БК Леон

Букмекерская контора Леон входит в число самых популярных контор на территории постсоветского пространства. В сети можно найти несколько вариаций БК Леон, каждая из которых рассчитана на «своего» клиента. Обе конторы используют один и тот же «движок», одну и ту же линию, но на оффшорном варианте имеется раздел онлайн казино и больше различных бонусных предложений.
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Линия
Букмекерская линия в БК Леон достаточно скромная, включает немногим более двух десятков видов спорта. Каких-то «изысков» в виде флорбола или гэльского футбола здесь вы не найдете. Однако, те виды спорта, которые присутствуют в линии БК Леон, освещены достаточно качественно. Например, на матч по крикету букмекер дает порядка 250 вариантов ставок, а на второй дивизион английского футбола – около полутысячи. Поэтому, линия БК Леон может быть интересна большинству бетторов, которые не увлекаются спортивной «экзотикой».
Коэффициенты
Одним из самых важных показателей букмекерской линии являются коэффициенты или маржа букмекера. Чем ниже маржа (выше коэффициенты), тем выгоднее для клиента букмекерской конторы. Проведем беглый анализ маржи в линии БК Леон по популярным видам спорта.
Футбол
Поскольку футбол является самым популярным видом спорта и на него делается больше всего ставок, то для анализа были взяты три матча из разных лиг Англии: Премьер-лиги, Чемпионшипа, 2 лиги и матч Первого дивизиона Гамбии. Анализировались коэффициенты на исход матча и тотал голов (в скобках указана маржа):
- Эвертон – Астон Вилла (392 маркета): 2,74 – 3,49 – 2,51 (4,99%); 1,73 – 2,14 (4,53%)
- Халл Сити – Норвич (384): 1,99 – 3,86 – 3,65 (3,56%); 1,70 – 2,22 (3,87%)
- Мансфилд – Крю (485): 1,42 – 4,85 – 6,70 (5,97%); 1,87 – 1,98 (3,98%)
- Стив Бико – Самгер (134): 2,62 – 2,89 – 2,76 (9%); 2,02 – 1,74 (6,98%)
И вот здесь мы наблюдаем достаточно интересную картину, которая не совсем характерна для классической букмекерской фундаментальной конторы. Как видим, из четырех матчей наилучшее предложение линия БК Леон дает на матч Чемпионшипа, где маржа не поднимается выше 4%. Это очень хороший показатель на не такой уж популярный футбольный матч. Также обращает на себя внимание почти полтысячи маркетов на матч команд из второй английской лиги.
Теннис
Для анализа были взяты турниры WTA и ATP, которые проходили в начале 2024 года в Брисбене. Анализировались коэффициенты на исход матча и тотал геймов (в скобках указана маржа):
- Соболенко – Касаткина (174): 1,10 – 6,80 (5,61%); 1,86 – 1,91 (6,12%)
- Надаль – Томпсон (172): 1,14 – 5,60 (5,58%); 1,86 – 1,91 (6,12%)
Как видим, маржа на достаточно популярные теннисные матчи колеблется у отметки 6%, что немного выше, чем у большинства конкурентов.
Хоккей
Для анализа был взят случайный матч регулярного чемпионата НХЛ. Анализировались коэффициенты на исход матча и тотал голов (в скобках указана маржа):
- Анахайм Дакс – Виннипег Джетс (222): 3,50 – 4,40 – 1,85 (5,35%); 1,70 – 2,21 (4,07%)
Здесь все, как у конкурентов, и количество вариантов пари, и маржа. Большинство букмекерских контор предлагают 200-300 маркетов на популярные хоккейные матчи, при марже около 5%.
Баскетбол
Для анализа был взят случайный матч регулярного чемпионата НБА. Анализировались коэффициенты на исход матча и тотал очков (в скобках указана маржа):
- Хьюстон Рокетс – Миннесота Тимбервулвз (215): 2,46 – 1,58 (3,94%); 1,88 – 1,94 (4,74%)
А вот на популярный баскетбол Леон дает очень интересные коэффициенты на исход матча. Немного найдется фундаментальных БК, в которых на баскетбол будет маржа ниже 4%.
Крикет
Заканчиваем обзор одним из экзотических видов спорта. Для анализа был взять матч по крикету (Новая Зеландия, Супер Смэш):
- Нортерн Дистрикс – Отаго Вольтс (255): 1,79 – 2,00 (5,87%); 1,86 – 1,81 (9,01%)
Обращает на себя внимание достаточно большое количество вариантов ставок на такой непопулярный в Европе вид спорта, да и маржа на исход матча такая же, как, скажем, на теннис.
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