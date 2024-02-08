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Лучи добра от «Gasyr Foundation School»

Просмотров:244 Опубликовано: Сегодня, 12:35
Лучи добра от «Gasyr Foundation School»
Руководители и ученики-волонтеры "Gasyr Foundation School"
В эти зимние дни, когда каждый луч солнца на вес золота, ученики - волонтеры «Gasyr Foundation School» продемонстрировали, что тепло может исходить не только от небесного светила, но и от открытых сердец. Они отправились в приют для животных, чтобы подарить заботу и внимание тем, кто так в них нуждается. Волонтёры кормили и ухаживали за животными, делясь своей безграничной добротой и любовью. Они играли с питомцами, обнимали их и даже строили уютные домики, чтобы каждое животное чувствовало себя защищённым и любимым.

Но доброта студентов не ограничилась стенами приюта. В Актау они продолжили свою миссию, раздавая горячий чай, кофе и сэндвичи социальным работникам, которые, несмотря на мороз и ветер, трудятся на улицах. Этот жест поддержки внёс яркие краски в повседневную рутину, напомнив о том, что доброта и внимание могут сделать этот мир лучше. Улыбки от всей души и слова благодарности социальных работников стали лучшим подтверждением того, что даже маленький жест может принести большое счастье.

Мы гордимся нашими учениками, которые являются ярким примером того, что образование в «Gasyr Foundation School» – это не только приобретение знаний, но и воспитание чувства ответственности, уважения и желания делать добрые дела. Их инициатива – это вдохновляющий пример того, как молодёжь может вносить реальные изменения в общество, проявляя заботу и поддержку тем, кто в ней нуждается - сообщает команда "Gasyr Foundation School".


Мы призываем всех не оставаться равнодушными и присоединяться к нашим усилиям по созданию доброго и отзывчивого мира вокруг нас. Давайте вместе распространять тепло и заботу, делая жизнь лучше, одно доброе дело за раз.



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