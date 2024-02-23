Онлайн-ТВ в прямом эфире или спутниковое телевидение: преимущества и недостатки

У современного зрителя есть огромный выбор средств для просмотра новостей, развлекательных программ, фильмов и т.д. Традиционное телевидение по-прежнему популярно, однако альтернативы в виде спутниковых каналов и онлайн-трансляций завоевывают все больше поклонников.
Jibek Joly — это национальный спутниковый телеканал, который транслируется более чем в 100 странах мира. Он также доступен для просмотра онлайн. Как же все таки удобнее — предлагаем разобраться.
Онлайн-телевидение в прямом эфире
Jibek Joly TV прямой эфир доступен на их официальном сайте — jjtv.kz/ru/live
. Главное преимущество онлайн-эфиров — мобильность. Его можно смотреть на различных устройствах: смартфоны, планшеты, ноутбуки и смарт-телевизоры. Это делает его удобным для просмотра в пути, во время перерыва в офисе и т.д.
К другим преимуществам можно отнести:
- гибкость и доступность — можно наслаждаться любимыми передачами где угодно, главное – наличие интернета;
- комфорт просмотра — онлайн-плеер позволяет поставить эфир на паузу, выбрать качество изображения, языковую версию (Jibek Joly / SilkWay транслируются на 5 языках: английский, русский, казахский, узбекский и киргизский) и т.д.
Однако нет ничего идеального. Прямой эфир онлайн зависит от наличия и скорости интернет-соединения. Проблемы с ним могут привести к прерываниям в просмотре или снижению качества видео. Кроме того, некоторые телеканалы и отдельные программы могут быть недоступны для просмотра в определенных регионах из-за ограничений прав доступа.
Спутниковое телевидение
На орбите Земли находится множество спутников, при помощи которых передаются телевизионные сигналы на специальные приемники-тарелки. Эта технология не новая. Первые попытки передачи видео по спутнику предпринимались еще в 1945 году, а уже 1976 начался расцвет спутникового ТВ.
Главные его преимущества — это:
- широкий охват — доступно практически повсюду;
- высокое качество изображения и звука;
- огромный выбор телеканалов, в том числе бесплатных — подписка на спутниковое ТВ предполагает определенный пакет каналов разной тематики;
- независимость от местоположения — пользователи могут путешествовать или переезжать, сохраняя доступ к своим любимым программам.
Конечно, недостатки также присутствуют. Основной — необходимость наличия специальной антенны для приема сигнала, что несколько снижает мобильность, а также требует дополнительных денежных затрат на ее покупку и установку.
Что выбрать для просмотра телепередач — спутник или онлайн-трансляцию — выбирает зритель исходя из личных предпочтений, финансовых и технических возможностей.
Jibek Joly TV и его международная версия SilkWay доступны в обоих этих форматах. Актуальная ТВ-программа доступна на официальном сайте телеканала, там же можно найти записи телепередач, актуальные новости и архивные видео шоу, которые уж не выходят в эфире.
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