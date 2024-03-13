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“Интер” обыграет “Атлетико” в основное время — эксперты Parimatch

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 17:05
“Интер” обыграет “Атлетико” в основное время — эксперты Parimatch
Иллюстративное фото
“Атлетико”

“Матрасников” штормит примерно с начала февраля. Очень много неоправданных потерь очков, странных ошибок в обороне и вообще невнятной игры. Снова поползли слухи об уходе из клуба Диего Симеоне, которые аргентинец пока никак не подтверждает. И на фоне этих результатов “Атлетико” смотрится совсем не фаворитом в матче против “Интера”. Из-за повреждений встречу пропустят Витоло и Хименес, давно вне строя Сесар Аспиликуэта и Тома Лемар.







5 последних матчей “Атлетико” (1-1-3, 5-7)

Ла Лига. “Кадис” - “Атлетико” 2:0
Ла Лига. “Атлетико” - “Бетис” 2:1
Кубок Испании. “Атлетик” - “Атлетико” 3:0
Ла Лига. “Альмерия” - “Атлетико” 2:2
ЛЧ. “Интер” - “Атлетико” 1:0

“Интер”

Команда Симоне Индзаги фактически решила вопрос с чемпионским титулом в Серии А и очень хочет повторить прошлогодний выход в финал Лиги чемпионов. Пока надо преодолеть “Атлетико” и несмотря на то, что “Интер” играет в гостях, задача выглядит выполнимой. Коэффициенты это, кстати, подтверждают. Из тех игроков, что не примут участия в матче, важным можно назвать разве что Марко Арнаутовича и то с натяжкой.

5 последних матчей “Интера” (5-0-0, 12-1)

Серия А. “Болонья” - “Интер” 0:1
Серия А. “Интер” - “Дженоа” 2:1
Серия А. “Интер” - “Аталанта” 4:0
Серия А. “Лечче” - “Интер” 0:4
ЛЧ. “Интер” - “Атлетико” 1:0

Прогноз

С учетом того, насколько форма “Интера” сейчас лучше, чем “Атлетико”, стоит обратить внимание на “победу “Интера” в основное время” с коэффициентом 2.44.

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