Может ли спортивный журналист сам ненадолго стать спортсменом?

На прошлой неделе в самом интерактивном футбольном пространстве Казахстана Footlab стартовал новый спортивный проект “ACT!”, ориентированный на медиасообщество. Не секрет, что всем нам нужно иногда размяться и отвлечься от рабочей рутины. Именно это организаторы проекта - компания Parimatch - и предложили сделать журналистам, блогерам, комментаторам и всем тем, кто связан с медийной сферой. Как это было, читайте в нашем материале.
Идея проекта ACT! проста - умственная работа - это, конечно, круто, но иногда нужно немного пошевелить не только мозгами. Несмотря на то, что многие представители медиасообщества работают “в поле” и на ногах, значительную часть их рутины составляет сидячая работа - тексты, эфиры и съемки. Да и спортивная журналистика отчаянно нуждается в практике - одно дело, когда смотришь на игру со стороны, и совсем другое, когда сам участвуешь в ней. Именно этой мыслью и вооружились ребята из беттинговой компании Parimatch.
Мы захотели создать условия, при которых любой инфлюенсер или журналист смог бы попробовать себя в разных видах спорта. Начали, конечно же, с футбола. В качестве площадки решили использовать Footlab, так как аналогов ему нет в Казахстане, а его интерактивные игровые секции идеально подходят для знакомства и проверки своих сил. В будущем думаем выбрать что-то из летних видов спорта - может сделаем сплав на байдарках, или организуем пробный теннисный турнир на открытом воздухе. В любом случае, будет драйвово и точно запомнится, - прокомментировала Мария Богородская, руководитель отдела коммуникаций Parimatch Kazakhstan.
Если говорить о прошедшем мероприятии, то всем участникам была предоставлена возможность помериться силой удара по мячу, испытать скорость бега, столкнуться 2 на 2 на уменьшенной версии футбольного поля и проверить свою меткость. Интересно было наблюдать, как всех постепенно захватывает дух соревнования - споры, импульсивные удары по мячу и искренняя радость от победы - эмоции, без которых спорт не был бы таким увлекательным.
Однако ивент не ограничился только футбольными активностями. После всем участникам была предложена еще одна интересная авантюра - попробовать себя в роли бармена и собрать свой ПП-коктейль. Пока блендер смешивал ингредиенты, присутствующие успели поделиться своими впечатлениями и выразить пожелания на будущее.
Спасибо организаторам в лице компании Parimatch за то, что они собрали друзей и партнёров в Footlab - месте, где не просто можно поиграть в футбол, но и попробовать определить свой уровень, испытать скиллы и футбольные навыки. Приятно находиться в доброй обстановке и атмосфере. Я надеюсь, что это наше не последнее футбольное мероприятие. Футбол очень популярен у нас в стране, а ещё этим летом в Германии пройдет Евро-2024. Надеюсь, что в Parimatch будет много интересных футбольных мероприятий. Или, как вариант, еще хотелось бы попробовать свои силы в большом теннисе, - Азамат Ашимов, медиа-продюсер Atameken Business и актёр.
А пока мы ждем дальнейшего развития проекта и искренне верим, что таких инициатив будет становиться больше, ведь спорт - это то, чего нам всем порой так не хватает!
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