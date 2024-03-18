Может ли спортивный журналист сам ненадолго стать спортсменом?

Мы захотели создать условия, при которых любой инфлюенсер или журналист смог бы попробовать себя в разных видах спорта. Начали, конечно же, с футбола. В качестве площадки решили использовать Footlab, так как аналогов ему нет в Казахстане, а его интерактивные игровые секции идеально подходят для знакомства и проверки своих сил. В будущем думаем выбрать что-то из летних видов спорта - может сделаем сплав на байдарках, или организуем пробный теннисный турнир на открытом воздухе. В любом случае, будет драйвово и точно запомнится, - прокомментировала Мария Богородская, руководитель отдела коммуникаций Parimatch Kazakhstan.

Спасибо организаторам в лице компании Parimatch за то, что они собрали друзей и партнёров в Footlab - месте, где не просто можно поиграть в футбол, но и попробовать определить свой уровень, испытать скиллы и футбольные навыки. Приятно находиться в доброй обстановке и атмосфере. Я надеюсь, что это наше не последнее футбольное мероприятие. Футбол очень популярен у нас в стране, а ещё этим летом в Германии пройдет Евро-2024. Надеюсь, что в Parimatch будет много интересных футбольных мероприятий. Или, как вариант, еще хотелось бы попробовать свои силы в большом теннисе, - Азамат Ашимов, медиа-продюсер Atameken Business и актёр.