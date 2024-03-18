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Может ли спортивный журналист сам ненадолго стать спортсменом?

Просмотров:203 Опубликовано: Сегодня, 17:36
Может ли спортивный журналист сам ненадолго стать спортсменом?
Иллюстративное фото
На прошлой неделе в самом интерактивном футбольном пространстве Казахстана Footlab стартовал новый спортивный проект “ACT!”, ориентированный на медиасообщество. Не секрет, что всем нам нужно иногда размяться и отвлечься от рабочей рутины. Именно это организаторы проекта - компания Parimatch - и предложили сделать журналистам, блогерам, комментаторам и всем тем, кто связан с медийной сферой. Как это было, читайте в нашем материале.

Идея проекта ACT! проста - умственная работа - это, конечно, круто, но иногда нужно немного пошевелить не только мозгами. Несмотря на то, что многие представители медиасообщества работают “в поле” и на ногах, значительную часть их рутины составляет сидячая работа - тексты, эфиры и съемки. Да и спортивная журналистика отчаянно нуждается в практике - одно дело, когда смотришь на игру со стороны, и совсем другое, когда сам участвуешь в ней. Именно этой мыслью и вооружились ребята из беттинговой компании Parimatch.

Может ли спортивный журналист сам ненадолго стать спортсменом?


Мы захотели создать условия, при которых любой инфлюенсер или журналист смог бы попробовать себя в разных видах спорта. Начали, конечно же, с футбола. В качестве площадки решили использовать Footlab, так как аналогов ему нет в Казахстане, а его интерактивные игровые секции идеально подходят для знакомства и проверки своих сил. В будущем думаем выбрать что-то из летних видов спорта - может сделаем сплав на байдарках, или организуем пробный теннисный турнир на открытом воздухе. В любом случае, будет драйвово и точно запомнится, - прокомментировала Мария Богородская, руководитель отдела коммуникаций Parimatch Kazakhstan.


Если говорить о прошедшем мероприятии, то всем участникам была предоставлена возможность помериться силой удара по мячу, испытать скорость бега, столкнуться 2 на 2 на уменьшенной версии футбольного поля и проверить свою меткость. Интересно было наблюдать, как всех постепенно захватывает дух соревнования - споры, импульсивные удары по мячу и искренняя радость от победы - эмоции, без которых спорт не был бы таким увлекательным.

Может ли спортивный журналист сам ненадолго стать спортсменом?


Однако ивент не ограничился только футбольными активностями. После всем участникам была предложена еще одна интересная авантюра - попробовать себя в роли бармена и собрать свой ПП-коктейль. Пока блендер смешивал ингредиенты, присутствующие успели поделиться своими впечатлениями и выразить пожелания на будущее.

Спасибо организаторам в лице компании Parimatch за то, что они собрали друзей и партнёров в Footlab - месте, где не просто можно поиграть в футбол, но и попробовать определить свой уровень, испытать скиллы и футбольные навыки. Приятно находиться в доброй обстановке и атмосфере. Я надеюсь, что это наше не последнее футбольное мероприятие. Футбол очень популярен у нас в стране, а ещё этим летом в Германии пройдет Евро-2024. Надеюсь, что в Parimatch будет много интересных футбольных мероприятий. Или, как вариант, еще хотелось бы попробовать свои силы в большом теннисе, - Азамат Ашимов, медиа-продюсер Atameken Business и актёр.


А пока мы ждем дальнейшего развития проекта и искренне верим, что таких инициатив будет становиться больше, ведь спорт - это то, чего нам всем порой так не хватает!

Хотите посмотреть как это было? Кликайте на YouTube-ссылку, оставляйте комментарии и может быть именно вы станете следующем участником проекта “ACT!” от Parimatch.

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