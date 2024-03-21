Кто станет чемпионом английской Премьер-лиги?

Кто претендует на победу – обзор от БК Пин-Ап

Манчестер Сити

Ливерпуль

Арсенал

Другие претенденты на победу по мнению БК Пин-Ап

В этом сезоне реальная борьба за золотые медали разворачивается между Арсеналом, Ливерпулем и Манчестер Сити. Команды очень плотно друг к другу находятся в турнирной таблице и имеют неплохой гандикап над другими оппонентами.Стоит отметить, что положение команд наверху вполне логично. Ведь именно эти три команды прямо сейчас демонстрируют самую яркую игру в Премьер-лиге. Это подтверждают также показатели команд по средним оценкам за матч:По мнению БК Пин-Ап именно Арсенал, Ливерпуль и Манчестер Сити сойдутся в главной борьбе за победу в АПЛ. Поэтому сделаем акцент именно на этих командах.Горожане – сильнейшая команда на планете, исходя из результатов и игры команды. Коллектив Гвардиолы выиграл все главные турниры в 2023 году. Победа в английской Премьер-лиге стала для Сити чем-то рядовым. От сезона к сезону они демонстрируют стабильность и качественный футбол, который помогает разбивать соперников как среднего уровня, так и высокого.Даже по активности пользователей в БК Пин-Ап можно сделать вывод, что в нынешнем сезоне конкуренция за золотые медали Премьер-лиги обострилась. И сейчас Сити не находится на первом месте и в клубе опасаются возможного поражения за чемпионство. В прошлом сезоне главным конкурентом за чемпионство в английской лиге был Арсенал. Однако команда Гвардиолы сумела отыграть разницу отставания и выиграть очередной трофей Премьер-лиги. В этом сезоне прошлогодний конкурент стал еще сильнее. По мнению букмекерской конторы Пин-Ап именно Манчестер Сити является главным фаворитом на победу в Премьер-лиге. Именно эта команда обладает большим опытом и лучшим подбором игроков.Прошлый сезон Ливерпуля можно назвать провальным. Команда не попала в Лигу чемпионов, но в этом сезоне это позволяет коллективу Юргена Клоппа сделать основной акцент на английскую Премьер-лигу. Пока трудно спрогнозировать, сколько трофеев удастся выиграть Ливерпулю в этом сезоне, но ставку на любой из них можно сделать в БК Пин-Ап.Прямо сейчас команда снова в реальной гонке за чемпионство в Премьер-лиге. По окончанию этого сезона команду покинет Юрген Клопп – человек, который построил фантастическую команду.Станет ли для Ливерпуля следующий сезон без Юргена Клоппа провальным? Бк Пин-Ап пока не станет делать подобный прогноз – многое еще должно решится до завершения этой кампании, но наблюдать за командой в следующем розыгрыше будет интересно.Удивительно, но с Клоппом Ливерпуль лишь однажды выиграл английскую лигу. Будет очень красивая история, если это удастся повторить в последнем сезоне Клоппа на Энфилде.Канониры от сезона к сезону становятся все сильнее. Детище Микеля Артеты в прошлом сезоне провело фантастическую кампанию, уступив чемпионство Ман Сити лишь из-за ряда неудачных матчей. Но тогда Арсенал дважды в сезоне проиграл главному конкуренту в английской лиге. А в нынешней кампании канониры сумели выиграть Ман Сити в домашнем матче.Веру в то, что в нынешнем сезоне Арсенал таки сможет выиграть Премьер-лигу, можно подтвердить ставков на сайте Пин-Ап, ведь по сравнению с прошлым сезоном, Арсенал стал более матерым, а индивидуальный уровень футболистов поднялся.Если брать во внимание топ-клубы Англии, такие как Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, Челси, то эти команды в этом сезоне уже очень далеки до первого места. Более того, эти коллективы и вовсе борются за право получить путевку в еврокубки следующего сезона.Удивительно, но вслед за Арсеналом, Ливерпулем и Манчестер Сити, на победу в английской Премьер-лиге также все еще претендует Астон Вилла, которая в этом сезоне удивляет многих. Однако, по мнению Бк Пин-Ап, реальные шансы на победу сохраняют лишь три клуба.