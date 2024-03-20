Украина обыграет Боснию в основное время - эксперты

22 марта, 1:45 по времени Астаны
“Билино Поле”, Зеница
Босния и Герцеговина
Сборная Боснии все последние годы обладает очень приличным составом: через нее прошли как минимум две мировые звезды, Эдин Джеко и Миралем Пьянич. Оба до сих пор в строю, но уже едут с ярмарки. 33-летний Пьянич пылит в Эмиратах, Джеко же наколотил 18 мячей в турецкой Суперлиге, но ему уже 37. Еще из знакомых широкому кругу болельщиков лиц - защитник “Аталанты” Сеяд Колашинац, который раньше выступал за “Арсенал”. Еще можно вспомнить одноклубника Джеко по “Фенербахче” Раде Крунича, который раньше играл за “Милан”. Тренирует команду легенда сборной Югославии Саво Милошевич.
Несмотря на все это великолепие, боснийцы всего один раз за недолгую историю играли на ЧМ, а на Евро не играли никогда. И отбор на ЧЕ-2024 они провели очень слабо: предпоследнее место в группе после Португалии, Словакии, Люксембурга и Исландии.
Последние 5 матчей Боснии и Герцеговины (1-0-4, 2-12)
Босния и Герцеговина - Словакия
1:2Люксембург
- Босния и Герцеговина 4:1
Босния и Герцеговина - Португалия
0:5
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина
0:2Исландия
- Босния и Герцеговина 1:0
Украина
А вот сборная Украины провела квалификационный турнир на очень высоком уровне. Казалось, что с Англией и Италией в группе шансов нет, но команда Сергея Реброва до последнего шла вровень с итальянцами, и в итоге набрала столько же очков: скуадра адзурра попала на Евро только за счет дополнительных показателей. Все звезды в строю: и набравший форму Михаил Мудрик из “Челси”, и восстановившийся после травмы Александр Зинченко из “Арсенала”, и гроза Ла Лиги Артем Довбик из “Жироны”. Ложка дегтя - травмирован одноклубник Довбика Виктор Цыганков.
Последние 5 матчей Украины (3-1-1, 8-3)
Украина - Италия 0:0
“Лехия Гданьск” - Украина
0:2
Мальта - Украина
1:3Украина
- Северная Македония 2:0Италия
- Украина 2:1
Прогноз
Эксперты видят Украину фаворитом, и это неудивительно: и состав, и форма у “жовто-блакитных” на порядок лучше, чем у соперника. Стоит обратить внимание на коэффициент 2.04 на победу Украины в основное время
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