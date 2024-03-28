Как зарегистрировать в бк 1win Узбекистан?

Букмекерская контора 1вин в Узбекистане в последние годы активно продвигает свой бренд и имеет неплохие перспективы войти в число наиболее популярных БК в стране. Как и в любой другой онлайн букмекерской конторе, игра в БК 1вин начинается с обязательного процесса регистрации нового клиента. В БК 1win регистрация
проходит без обязательной процедуры идентификации личности игрока.
Зачем нужно регистрироваться на сайте букмекерской конторы
На заре онлайн беттинга, когда букмекеры только-только начали «осваивать» работу в удаленном онлайн режиме через всемирную паутину, регистрация на сайте букмекерской конторы носила чисто формальный характер – нужно было всего лишь указать адрес электронной почты и придумать пароль. Платежи можно было проводить через очень популярную в те годы систему электронных платежей Webmoney.
Но, как показала практика, «народные умельцы» очень быстро нашли «применению» возможности делать многократные регистрации одного и того же игрока в одной конторе. Например, некоторые бетторы использовали мультиаккаунтинг для получения бонусов, которые в те годы раздавались едва ли не «налево» и «направо».
Букмекеры очень быстро поняли свою ошибку, и стали «закручивать гайки», связанные с прохождением процедуры регистрации. Сейчас попытка мультиаккаунтинга со стороны игрока будет однозначно расценена букмекером, как попытка мошенничества со всеми вытекающими отсюда последствиями. Обычно аккаунты игрока блокируются с пожизненным запретом играть в данной конторе.
Зачем нужно подтверждать свою личность
Если процесс регистрации нужен для создания персонального кабинета игрока на сайте букмекерской конторы, то процедура идентификации личности клиента проводится с целью подтверждения, что потенциальный Николай Петрович Горемыкин – именно тот, за кого себя выдает.
Как правило, процесс идентификации клиента в оффшорных букмекерских конторах проводится на этапе первого вывода выигранных денег или же при выводе крупной суммы. Используя процесс верификации беттора, букмекер снижает риск мошенничества со стороны третьих лиц.
Как зарегистрироваться в 1вин
Процесс регистрации в букмекерской конторе 1вин начинается с нажатия на кнопку «Регистрация», которая находится на «своем месте» - у правого верхнего угла экрана монитора. В появившемся регистрационном окне новый клиент должен заполнить обязательные поля (ФИО, адрес проживания, страну), выбрать игровую валюту, ввести промокод, если таковой у него имеется, а также в обязательном порядке согласиться с действующими правилами букмекерской конторы, поставив «галочку» в соответствующем чек-боксе. При желании новичок может дать свое согласие на получение приветственного бонуса.
После завершения этой несложной процедуры, которая обычно занимает 1-2 минуты, клиенту открывается доступ в его персональный кабинет на сайте конторы. Чтобы начать делать ставки по линии конторы, ему остается пополнить свой игровой счет любым из способов, который предлагает букмекер.
Как пройти идентификацию
Как уже было сказано, процедура верификации личности игрока потребуется при его первом выводе выигрыша или же при выводе крупной суммы денег. Служба безопасности запросит соответствующие документы: качественный скан значимых страниц паспорта, подтверждение адреса проживания (прописки). Возможно, понадобятся и другие документы.
Если процесс верификации личности игрока завершится успешно, деньги будут переведены на его счет, при этом выводить деньги надо тем же способом, который был использован для пополнения депозита игрока. Обязательным условием возможности вывода денег является необходимость проставить на ставках всю сумму депозита беттора. Проще говоря, игрок не сможет вывести деньги со своего аккаунта, если он их не прокрутил на ставках. Таким способом букмекеры борются с отмыванием «грязных денег». На правах рекламы