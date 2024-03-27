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Добровольно отказавшиеся от кредитования казахстанцы не смогут получать займы

Просмотров:140 Опубликовано: Сегодня, 11:30
Добровольно отказавшиеся от кредитования казахстанцы не смогут получать займы
Иллюстративное фото
Суть поправок

В Казахстане в последние годы выросло количество киберпреступлений. Одна из причин — потребкредит и микрозайм онлайн на карту, которые стали доступнее и проще в оформлении.
Президент Казахстана 1 сентября 2023 года в рамках своего послания отметил рост закредитованности из-за переключения банков на выдачу кредитов и займов.

Снизить остроту проблемы помогли решение о списании кредитов 500 000 граждан и внедрение в стране закона о банкротстве. Но для дальнейшего улучшения ситуации на кредитном рынке потребуются дополнительные меры.

Одна из таких мер — законодательная инициатива о запрете на выдачу кредитов гражданам, установившим самозапрет на выдачу потребительских ссуд. Законопроект создали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Банки и микрофинансовые компании не вправе предоставлять кредиты при наличии у клиентов отказа от кредитования. Если кредит будет оформлен, требовать оплаты займа нельзя.

Цель новшества — защитить граждан Казахстана от мошенников. По данным АРРФР, за два года количество фиктивных кредитов превысило 8 800 единиц. Общая сумма ссуд — 9,8 млрд тенге. Причем 82% таких кредитов оформлены в банковских приложениях.

Еще одно предложение — установить запрет на запрос копий документов в бумажном виде и подачу заявлений для взыскания задолженности не по месту регистрации клиентов для МФО.

По данным АРРФР, представители Генеральной прокуратуры выявили 320 000 исполнительных надписей, поданных с нарушением правил территориальности. Такая практика противоречит законодательным требованиям.

Еще в конце 2023 года в АРРФР представили обновленные условия расчета долговой нагрузки — отношения платежей по кредитам к доходам клиента. Оценку КДН обязаны проводить все банки и МФО до момента оформления кредитного договора.

Особая категория — лудоманы, совершившие хотя бы три платежа в адрес организаторов игорного бизнеса за последние полгода на сумму от 300 000 тенге. Требования для этой категории заемщиков по КДН в два раза жестче: 25%. Для остальных клиентов КДН установлен на уровне 50%.
Как работает запрет на выдачу кредитов и займов
Банки и МФО обязаны убедиться, что клиент не установил добровольный отказ от кредитов и займов, до заключения кредитного договора. Если отказ установлен заявителем, кредитор обязан отказать ему в займе. Добровольный отказ устанавливается на полгода.

До внедрения новой законодательной инициативы, кредиторы в Казахстане сами принимали решения о выдаче или об отказе в предоставлении заемных средств.

Онлайн-сервис, позволяющий гражданам Казахстана устанавливать запрет на кредиты и микрозаймы — сайт eGov.kz и приложение eGov mobile. Для снятия ограничения раньше шести месяцев достаточно подать заявку на прекращение услуги.

Сервис доступен также на сайте Первого кредитного бюро, но платно.

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