Добровольно отказавшиеся от кредитования казахстанцы не смогут получать займы

Снизить остроту проблемы помогли решение о списании кредитов 500 000 граждан и внедрение в стране закона о банкротстве. Но для дальнейшего улучшения ситуации на кредитном рынке потребуются дополнительные меры.Одна из таких мер — законодательная инициатива о запрете на выдачу кредитов гражданам, установившим самозапрет на выдачу потребительских ссуд. Законопроект создали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).Банки и микрофинансовые компании не вправе предоставлять кредиты при наличии у клиентов отказа от кредитования. Если кредит будет оформлен, требовать оплаты займа нельзя.Цель новшества — защитить граждан Казахстана от мошенников. По данным АРРФР, за два года количество фиктивных кредитов превысило 8 800 единиц. Общая сумма ссуд — 9,8 млрд тенге. Причем 82% таких кредитов оформлены в банковских приложениях.Еще одно предложение — установить запрет на запрос копий документов в бумажном виде и подачу заявлений для взыскания задолженности не по месту регистрации клиентов для МФО.По данным АРРФР, представители Генеральной прокуратуры выявили 320 000 исполнительных надписей, поданных с нарушением правил территориальности. Такая практика противоречит законодательным требованиям.Еще в конце 2023 года в АРРФР представили обновленные условия расчета долговой нагрузки — отношения платежей по кредитам к доходам клиента. Оценку КДН обязаны проводить все банки и МФО до момента оформления кредитного договора.Особая категория — лудоманы, совершившие хотя бы три платежа в адрес организаторов игорного бизнеса за последние полгода на сумму от 300 000 тенге. Требования для этой категории заемщиков по КДН в два раза жестче: 25%. Для остальных клиентов КДН установлен на уровне 50%.Как работает запрет на выдачу кредитов и займовБанки и МФО обязаны убедиться, что клиент не установил добровольный отказ от кредитов и займов, до заключения кредитного договора. Если отказ установлен заявителем, кредитор обязан отказать ему в займе. Добровольный отказ устанавливается на полгода.До внедрения новой законодательной инициативы, кредиторы в Казахстане сами принимали решения о выдаче или об отказе в предоставлении заемных средств.Онлайн-сервис, позволяющий гражданам Казахстана устанавливать запрет на кредиты и микрозаймы — сайт eGov.kz и приложение eGov mobile. Для снятия ограничения раньше шести месяцев достаточно подать заявку на прекращение услуги.Сервис доступен также на сайте Первого кредитного бюро, но платно.