Уэльс выйдет в финальную часть Евро - эксперты

Сборную Уэльса многие похоронили после ЧМ-2022, и у этого были основания. Гарет Бэйл закончил карьеру, большинство тех, кто выходил в полуфинал Евро-2016, уже не в строю. Однако команда Роберта Пейджа оказалась не такой уж простой и легко расправилась с Финляндией - 2:1. Валлийцы традиционно состоят из игроков крепких середняков АПЛ и Чемпионшипа. Можно вспомнить Харри Уилсона из “Фулхэма” и Бреннана Джонсона из “Тоттенхэма”. Удивительно, но в команде до сих пор числится Аарон Рэмзи, который нынче пылит за “Кардифф”.Последние 5 матчей Уэльса (3-2-0, 12-4)- Финляндия 4:1Уэльс - Турция 1:1Армения - Уэльс 1:1- Хорватия 2:1- Гибралтар 4:0Сборная Польша провела отбор на Евро-2024 отвратительно. Команда умудрилась потерять четыре очка с Молдовой, проиграла Албании и по сути лишилась шансов на квалификацию еще до финального тура. Все это привело к отставке триумфатора Евро-2016 Фернанду Сантуша и назначению местного специалиста Михала Пробежа, который раньше работал с польской молодежкой. Пока это работает: Эстонию поляки разгромили со счетом 5:1.Последние 5 матчей Польши (3-2-0, 11-3)- Эстония 5:1- Латвия 2:0Польша - Чехия 1:1Польша - Молдова 1:1Фарерские острова -0:2Прогноз