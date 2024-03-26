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Уэльс выйдет в финальную часть Евро - эксперты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:29
Уэльс выйдет в финальную часть Евро - эксперты
Иллюстративное фото
27 марта
00:45
“Кардифф Сити”, Кардифф, Уэльс

Уэльс

Сборную Уэльса многие похоронили после ЧМ-2022, и у этого были основания. Гарет Бэйл закончил карьеру, большинство тех, кто выходил в полуфинал Евро-2016, уже не в строю. Однако команда Роберта Пейджа оказалась не такой уж простой и легко расправилась с Финляндией - 2:1. Валлийцы традиционно состоят из игроков крепких середняков АПЛ и Чемпионшипа. Можно вспомнить Харри Уилсона из “Фулхэма” и Бреннана Джонсона из “Тоттенхэма”. Удивительно, но в команде до сих пор числится Аарон Рэмзи, который нынче пылит за “Кардифф”.

Последние 5 матчей Уэльса (3-2-0, 12-4)

Уэльс - Финляндия 4:1
Уэльс - Турция 1:1
Армения - Уэльс 1:1
Уэльс - Хорватия 2:1
Уэльс - Гибралтар 4:0

Польша

Сборная Польша провела отбор на Евро-2024 отвратительно. Команда умудрилась потерять четыре очка с Молдовой, проиграла Албании и по сути лишилась шансов на квалификацию еще до финального тура. Все это привело к отставке триумфатора Евро-2016 Фернанду Сантуша и назначению местного специалиста Михала Пробежа, который раньше работал с польской молодежкой. Пока это работает: Эстонию поляки разгромили со счетом 5:1.

Последние 5 матчей Польши (3-2-0, 11-3)

Польша - Эстония 5:1
Польша - Латвия 2:0
Польша - Чехия 1:1
Польша - Молдова 1:1
Фарерские острова - Польша 0:2

Прогноз

Проход Уэльса в финальный турнир с коэффициентом 1.89


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