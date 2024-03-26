У Грузии есть шанс пройти Грецию - эксперты

26 марта
23:00 по времени Астаны
“Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе”, Тбилиси, ГрузияГрузия
Грузия - она как Хавьер “Чичарито” Эрнандес, вечно подающий надежду. Страна всегда производила шикарных футболистов (от Давида Кипиани еще в союзные времена до Кахи Каладзе), нанимала неплохих тренеров (Эктор Купер, Ален Жиресс), но на турниры никогда не выходила. И вот он, отличный шанс. Сейчас команду тренирует легенда “Баварии” Вилли Саньоль, и под его началом собрались неплохие игроки, например, основной кипер “Валенсии” Гиорги Мамардашвили. И да, наконец-то в грузинской сборной снова есть суперзвезда, речь, конечно, про Хвичу Кварацхелию. Грузины невнятно провели отбор к Евро, но с Люксембургом справились с огоньком.
5 последних матчей Грузии (3-1-1, 17-5)Грузия
- Люксембург 2:0Испания
- Грузия 3:1
Грузия - Шотландия 2:2Грузия
- Кипр 4:0Грузия
- Таиланд 8:0Греция
Казахстанские болельщики предпочли бы ничего не слышать про эту команду, но надо признать: в игре с командой Магомеда Адиева “эллины” показали себя классной и дисциплинированной сборной. У них достаточно сильных исполнителей в атаке и достаточно квалифицированных защитников, поэтому команда Густаво Пойета смотрится фаворитом во встрече с грузинами.
5 последних матчей Греции (3-1-1, 11-3)Греция
- Казахстан 5:0
Греция - Франция 2:2Греция
- Новая Зеландия 2:0
Греция - Нидерланды
0:1
Ирландия - Греция
0:2Прогноз
Безусловно, как и сказано выше, Греция - фаворит. Ну Грузия будет играть на кипящем страстями домашнем стадионе, а это команда, которая многое может на кураже. Поэтому можно обратить внимание на коэффициент 2.28 на проход Грузии в финальную часть Евро-2024
.На правах рекламы