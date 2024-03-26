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У Грузии есть шанс пройти Грецию - эксперты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:35
У Грузии есть шанс пройти Грецию - эксперты
Иллюстративное фото
26 марта
23:00 по времени Астаны
“Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе”, Тбилиси, Грузия

Грузия

Грузия - она как Хавьер “Чичарито” Эрнандес, вечно подающий надежду. Страна всегда производила шикарных футболистов (от Давида Кипиани еще в союзные времена до Кахи Каладзе), нанимала неплохих тренеров (Эктор Купер, Ален Жиресс), но на турниры никогда не выходила. И вот он, отличный шанс. Сейчас команду тренирует легенда “Баварии” Вилли Саньоль, и под его началом собрались неплохие игроки, например, основной кипер “Валенсии” Гиорги Мамардашвили. И да, наконец-то в грузинской сборной снова есть суперзвезда, речь, конечно, про Хвичу Кварацхелию. Грузины невнятно провели отбор к Евро, но с Люксембургом справились с огоньком.

5 последних матчей Грузии (3-1-1, 17-5)

Грузия - Люксембург 2:0
Испания - Грузия 3:1
Грузия - Шотландия 2:2
Грузия - Кипр 4:0
Грузия - Таиланд 8:0

Греция

Казахстанские болельщики предпочли бы ничего не слышать про эту команду, но надо признать: в игре с командой Магомеда Адиева “эллины” показали себя классной и дисциплинированной сборной. У них достаточно сильных исполнителей в атаке и достаточно квалифицированных защитников, поэтому команда Густаво Пойета смотрится фаворитом во встрече с грузинами.

5 последних матчей Греции (3-1-1, 11-3)

Греция - Казахстан 5:0
Греция - Франция 2:2
Греция - Новая Зеландия 2:0
Греция - Нидерланды 0:1
Ирландия - Греция 0:2

Прогноз

Безусловно, как и сказано выше, Греция - фаворит. Ну Грузия будет играть на кипящем страстями домашнем стадионе, а это команда, которая многое может на кураже. Поэтому можно обратить внимание на коэффициент 2.28 на проход Грузии в финальную часть Евро-2024.

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