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Украина обыграет Исландию в основное время - эксперты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:41
Украина обыграет Исландию в основное время - эксперты
Иллюстративное фото
27 марта
00:45 по времени Астаны
“Тарчиньски Арена”, Вроцлав, Польша

Украина

Сборная Украины показывает сильный и уверенный футбол. В отборе Евро-2024 команде Сергея Реброва не хватило совсем чуть-чуть, чтобы обойти итальянцев и квалифицироваться на турнир напрямую. В матче с Боснией украинцы показали, что у них есть не только футбольные скиллы, но и характер. Защитник “Шахтера” Николай Матвиенко срезал мяч в свои ворота на 56-й минуте, и все катилось к победе боснийцев. Однако за пять минут до конца основного времени слово взяли игроки из чемпионата Испании. Сначала отличился форвард “Валенсии” Роман Яремчук, а победный мяч забил Артем Довбик из “Жироны”. Такая волевая победа, конечно, сильно бодрит “жовто-блакитных” перед встречей с Исландией.

5 последних матчей Украины (4-1-0, 9-2)

Босния и Герцеговина - Украина 1:2
Украина - Италия 0:0
“Лехия Гданьск” - Украина 0:2
Мальта - Украина 1:3
Украина - Северная Македония 2:0

Исландия

Времена, когда сборная Исландии (и ее “ухающие” болельщики) гремела на всю Европу, прошли. Теперь это снова довольно посредственная команда, регулярно набирающая очки разве что с аутсайдерами. Естественно, известных имен в составе тоже мало. С натяжкой таковыми можно назвать форварда Альфреда Финнбогассона, который раньше гонял за “Аугсбург”, а теперь играет в Бельгии за “Эйпен”, да молодого таланта Кристиана Хлиннсона из “Аякса”. Еще можно вспомнить защитника “Бернли” Йоханна Гудмундссона. Тренирует команду норвежец Оге Харейде, который раньше трудился в сборной Дании. Но совсем уж плюшевыми мишками исландцев считать не стоит: все-таки с Израилем они справились со счетом 4:1.

5 последних матчей Исландии (3-0-2, 9-7)

Израиль - Исландия 1:4
Гондурас - Исландия 0:2
Гватемала - Исландия 0:1
Португалия - Исландия 2:0
Словакия - Исландия 4:2

Прогноз

Победа Украины в основное время с коэффициентом 1.56.

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