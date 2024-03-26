Украина обыграет Исландию в основное время - эксперты

Сборная Украины показывает сильный и уверенный футбол. В отборе Евро-2024 команде Сергея Реброва не хватило совсем чуть-чуть, чтобы обойти итальянцев и квалифицироваться на турнир напрямую. В матче с Боснией украинцы показали, что у них есть не только футбольные скиллы, но и характер. Защитник “Шахтера” Николай Матвиенко срезал мяч в свои ворота на 56-й минуте, и все катилось к победе боснийцев. Однако за пять минут до конца основного времени слово взяли игроки из чемпионата Испании. Сначала отличился форвард “Валенсии” Роман Яремчук, а победный мяч забил Артем Довбик из “Жироны”. Такая волевая победа, конечно, сильно бодрит “жовто-блакитных” перед встречей с Исландией.5 последних матчей Украины (4-1-0, 9-2)Босния и Герцеговина -1:2Украина - Италия 0:0“Лехия Гданьск” -0:2Мальта -1:3- Северная Македония 2:0Времена, когда сборная Исландии (и ее “ухающие” болельщики) гремела на всю Европу, прошли. Теперь это снова довольно посредственная команда, регулярно набирающая очки разве что с аутсайдерами. Естественно, известных имен в составе тоже мало. С натяжкой таковыми можно назвать форварда Альфреда Финнбогассона, который раньше гонял за “Аугсбург”, а теперь играет в Бельгии за “Эйпен”, да молодого таланта Кристиана Хлиннсона из “Аякса”. Еще можно вспомнить защитника “Бернли” Йоханна Гудмундссона. Тренирует команду норвежец Оге Харейде, который раньше трудился в сборной Дании. Но совсем уж плюшевыми мишками исландцев считать не стоит: все-таки с Израилем они справились со счетом 4:1.5 последних матчей Исландии (3-0-2, 9-7)Израиль -1:4Гондурас -0:2Гватемала -0:1- Исландия 2:0- Исландия 4:2Прогноз