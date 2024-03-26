Украина обыграет Исландию в основное время - эксперты

27 марта
00:45 по времени Астаны
“Тарчиньски Арена”, Вроцлав, ПольшаУкраина
Сборная Украины показывает сильный и уверенный футбол. В отборе Евро-2024 команде Сергея Реброва не хватило совсем чуть-чуть, чтобы обойти итальянцев и квалифицироваться на турнир напрямую. В матче с Боснией украинцы показали, что у них есть не только футбольные скиллы, но и характер. Защитник “Шахтера” Николай Матвиенко срезал мяч в свои ворота на 56-й минуте, и все катилось к победе боснийцев. Однако за пять минут до конца основного времени слово взяли игроки из чемпионата Испании. Сначала отличился форвард “Валенсии” Роман Яремчук, а победный мяч забил Артем Довбик из “Жироны”. Такая волевая победа, конечно, сильно бодрит “жовто-блакитных” перед встречей с Исландией.
5 последних матчей Украины (4-1-0, 9-2)
Босния и Герцеговина - Украина
1:2
Украина - Италия 0:0
“Лехия Гданьск” - Украина
0:2
Мальта - Украина
1:3Украина
- Северная Македония 2:0Исландия
Времена, когда сборная Исландии (и ее “ухающие” болельщики) гремела на всю Европу, прошли. Теперь это снова довольно посредственная команда, регулярно набирающая очки разве что с аутсайдерами. Естественно, известных имен в составе тоже мало. С натяжкой таковыми можно назвать форварда Альфреда Финнбогассона, который раньше гонял за “Аугсбург”, а теперь играет в Бельгии за “Эйпен”, да молодого таланта Кристиана Хлиннсона из “Аякса”. Еще можно вспомнить защитника “Бернли” Йоханна Гудмундссона. Тренирует команду норвежец Оге Харейде, который раньше трудился в сборной Дании. Но совсем уж плюшевыми мишками исландцев считать не стоит: все-таки с Израилем они справились со счетом 4:1.
5 последних матчей Исландии (3-0-2, 9-7)
Израиль - Исландия
1:4
Гондурас - Исландия
0:2
Гватемала - Исландия
0:1Португалия
- Исландия 2:0Словакия
- Исландия 4:2
ПрогнозПобеда Украины в основное время с коэффициентом 1.56
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