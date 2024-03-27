АО «МРЭК» ведет строительство новой подстанции и воздушной линии электропередачи в сельской местности

Результаты анализа расчетов электрических нагрузок указывают на то, что имеющиеся линии электропередачи напряжением 10 кВ в будущем не смогут в полной мере удовлетворять потребность жителей в электроэнергии. В связи с этим, АО «МРЭК» приняло решение о строительстве новой подстанции ПС-35/10 кВ и линии электропередачи, - рассказал руководитель управления развития АО «МРЭК» Мурат Иманов.

В 2023 году было приобретено все необходимое оборудование и материалы для строительства воздушной линии и подстанции. Строительно-монтажные работы уже ведутся и планируем завершить их в этом году. Новая подстанция позволит повысить надежность электрических сетей, качество электроснабжения потребителей села и удовлетворить растущий спрос на электроэнергию. Дополнительные мощности повлекут за собой новые перспективы для развития малого и среднего бизнеса, - отметил Мурат Иманов.

Энергетики АО «МРЭК» отмечают, что в настоящее время электроснабжение потребителей села Сайн Шапагатов осуществляется от двух подстанций ПС-110/10 кВ «Акшукур» и ПС-110/10 кВ «Аэропорт». В связи развитием предприятий малого и среднего бизнеса, строительством новых жилых секторов, вводом объектов социально-бытового назначения в селе наблюдается рост электрических нагрузок. В этой связи, АО «МРЭК» было принято решение о строительстве новой подстанции. Данный энергообъект не только полностью покроет текущую потребность сельчан в электроэнергии, но и сформирует резерв энергетических мощностей на перспективу.Энергетики АО «МРЭК» отметили, чтобы построить и ввести в эксплуатацию новую подстанцию, необходимо вначале провести новую воздушную линию 35 кВ от подстанции ПС-110/35/6 кВ «Дунга» протяженностью около 23 км. В ходе работ будет смонтировано более 130 опор. Для безопасности птиц на воздушных линиях установят современные защитные устройства. На новой подстанции будет установлено современное оборудование, соответствующее передовым международным стандартам. По проекту здесь предусмотрены силовые трансформаторы 2х10 МВА.Также на энергообъекте будет предусмотрена система мониторинга и управления подстанции с передачей данных на диспетчерский щит регионального центра АО «МРЭК». Это даст возможность в режиме реального времени отображать оперативную информацию, текущие значения телеизмерений, положение коммутационных аппаратов, а также выполнять оценку состояния сети, что, в свою очередь, позволит вести точный учёт распределения и потребления электроэнергии.В рамках реализации утверждённой Инвестиционной программы стоимость проекта составила более четырех миллиардов тенге.Село Сайн Шапагатов расположено в 30 км от города Актау. Здесь проживают порядка 10 тысяч сельчан.АО «МРЭК» является крупнейшей компанией в Мангистауской области, сосредоточенной на передаче и распределении электрической энергии в данном регионе. В общей сложности мангистауские энергетики эксплуатируют более пяти тысяч километров электросетей и 67 подстанций различных типов. Ежегодно Общество ведет активную модернизацию своих энергетических объектов и продолжает обновлять свои электросети. В компании подчеркивают, что все работы проводятся с единственной целью – для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей.