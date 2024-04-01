ТОП-3 лучших аудиокурса английского для начинающих с нуля

Курс английского языка с нуля от Оксаны Долинка

Аудиокурс от Hoge «Effortless English»

Аудиокурс Michael Thomas «English»



Курс “Английский за 4 недели 2 в 1” содержит 60 ярких и запоминающихся видеоуроков длительностью до 30 минут и 90 аудиоуроков по 10-15 минут.Автор курса — Оксана Долинка — преподаватель английского с опытом уже более 12 лет. Экспертиза Оксаны подтверждена сертификатом Кембриджа. А на ее YouTube канале вы можете найти множество бесплатных видеоуроков и ознакомиться с методикой Оксаны.• Интересные и не занудные уроки, основанные на реальной жизни, сюжетах и диалогах.• Четко выстроенная система, регулярное повторение пройденного и простое объяснение грамматики.• Методика предполагает изучение языка всего за 4 недели! Все 100% учеников заговорили через неделю занятий.• Практика каждый урок. Одновременно тренируется навык разговора и понимания на слух.• Изучается современный разговорный язык, который точно пригодится в путешествии, общении с иностранными друзьями, чтения англоязычной литературы, для работы и бизнеса.• Доступ к онлайн аудио- и видеокурсу на целый год, 24/7. Заниматься можно где угодно и когда угодно: в машине в пробке, по дороге на работу и домой, дома, на прогулке, в командировке, в транспорте.Аудиокурс состоит из мини-историй. Сначала изучается аудио, потом текст по нему, а потом словарик с основными словами и фразами для наилучшего понимания истории. Автор предлагает слушать и разбирать истории каждый день минимум по 1 часу.• Язык учится по такому же принципу, как дети учат родной язык – мы как бы подражаем тому, что говорится в аудио, благодаря чему языковой барьер быстро рушится, а выражении мысли появляется беглость. Обучение естественное и мягкое.• В привычку входит выражать мысли, не задумываясь о том, как правильно грамматически.• Ученики отмечают очень быстрый прогресс и легкость изучения.• Грамматика изучается в процессе без зубрежки, она просто мягко ложится. Запоминание за счет многократного повторения и улучшение навыка аудирования.Разработанный известным лингвистом, этот курс включает более 50 часов аудиоматериалов, которые помогут вам освоить язык. Оригинальная методика называется «метод push».Смысл в том, чтобы разобраться, как устроен язык и погрузиться в языковую среду. Интересно, что автор против ведения записи и сознательного запоминания при изучении уроков.Итак, перед вами ТОП-3 самых эффективных аудиокурсов для тех, кто начинает с нуля. Выберите тот, который подходит больше всего, и начните путешествие в мир английского языка!Мы со своей стороны рекомендуем начать обучение с “Английский за 4 недели 2 в 1”. Этот курс идеально подойдет новичкам, а уроки настолько интересны, что вы точно не заскучаете.