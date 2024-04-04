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Эксперты: “Челси” и “МЮ” устроят голевой праздник

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:22
Эксперты: “Челси” и “МЮ” устроят голевой праздник
Иллюстративное фото
В ночь с четверга на пятницу в Лондоне встретятся соперники, над которыми в этом сезоне принято посмеиваться. Чем закончится встреча “Челси” и “МЮ”, разберемся с экспертами Parimatch.

5 апреля
1:15 по времени Астаны
“Стенфорд Бридж”, Лондон

“Челси”

Болельщики “синих” весь сезон надеялись, что вот-вот “Челси” воспрянет и начнет давать результат. Справедливости ради, проблески случались: 4:4 с “Сити”, гостевой разгром “Тоттенхэма”, финал Кубка лиги. Но чуда не случилось: сезон в АПЛ снова провален и цель на него по сути осталась одна: подняться выше прошлогоднего 12-го места. Да, есть еще Кубок Англии, где “Челси” дошел до полуфинала, но там ждет грозный и набравший форму “Манчестер Сити”.

Впрочем, “Манчестер Юнайтед” тоже прихрамывает на одну ногу, и команда Маурисио Почеттино наверняка приложит усилия, чтобы победой в этой встрече чуть приподнять настроение болельщикам. Правда, придется уже привычно играть без целой толпы травмированных футболистов, в частности без Трево Чалобы, Кристофера Нкунку и Карни Чуквуэмеки.

Последние 5 матчей “Челси” (3-2-0, 14-10)

АПЛ. “Челси” - “Бернли” 2:2
Кубок Англии. “Челси” - “Лестер” 4:2
АПЛ. “Челси” - “Ньюкасл” 3:2
АПЛ. “Брентфорд” - “Челси” 2:2
Кубок Англии. “Челси” - “Лидс” 3:2

“Манчестер Юнайтед”

А вот у “МЮ” дела обстоят чуть лучше. У команды Эрика тен Хага было много ужасных матчей в этом сезоне, да и позорный вылет из Лиги чемпионов вряд ли скоро забудется. Но сейчас “Юнайтед” идет в еврокубковой зоне и еще может потягаться с “Астон Виллой” за место в Лиге чемпионов на следующий год. Для этого, правда, не стоит терять очки в матчах с соперниками типа “Брентфорда” и “Фулхэма”, но что уж теперь.

Из “свежих” травмированных в преддверии матча с “Челси” у “МЮ” Виктор Линделеф и Лисандро Мартинес. Остальные в лазарете довольно давно: Антони Марсьяль, Люк Шоу, Тирелл Маласия. Под вопросом участие в игре Рафаэля Варана и ветерана Джонни Эванса.

Последние 5 матчей “Манчестер Юнайтед” (3-1-1, 9-7)

АПЛ. “Брентфорд” - “Манчестер Юнайтед” 1:1
Кубок Англии. “Манчестер Юнайтед” - “Ливерпуль” 4:3
АПЛ. “Манчестер Юнайтед” - “Эвертон” 2:0
АПЛ. “Манчестер Сити” - “Манчестер Юнайтед” 3:1
Кубок Англии. “Ноттингем Форрест” - “Манчестер Юнайтед” 0:1

Прогноз

Даже по последним результатам видно, что обе команды горазды и забивать, и пропускать. И есть подозрение, что в очной встрече их обороны не превратятся в нечто крепкое. Поэтому стоит обратить внимание на “Тотал больше 3,5” с коэффициентом 1.93.

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