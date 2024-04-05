“Ливерпуль” не оставит ворота “МЮ” сухими - эксперты

Классика АПЛ! “Манчестер Юнайтед” примет на “Олд Траффорде” “Ливерпуль”. Чем закончится это противостояние, разберемся с экспертами Parimatch
7 апреля
19:30 по времени Астаны
“Олд Траффорд”, Манчестер“Манчестер Юнайтед”
“МЮ” продолжает доводить собственных болельщиков до состояния, близкого к сердечному приступу. Во встрече с “Челси” “Юнайтед” умудрился сначала отыграться с 0:2, а затем проиграть 3:4. В этом всяк команда тен Хага: весь сезон “МЮ” чередует великолепные отрезки и провальными. И есть подозрение, что с “Ливерпулем” будет как раз провальный.
Да, не так давно “красные дьяволы” выбили “Ливерпуль” из кубка, но теперь перед ними будет злой и мотивированный соперник. Против “красных” (не дьяволов) придется традиционно обойтись без Виктора Линделефа, Люка Шоу и Антони Марсьяля.
5 последних матчей “Манчестер Юнайтед” (2-1-2, 11-11)
АПЛ. “Челси”
- “Манчестер Юнайтед” 4:3
АПЛ. “Брентфорд” - “Манчестер Юнайтед” 1:1
Кубок Англии. “Манчестер Юнайтед”
- “Ливерпуль” 4:3
АПЛ. “Манчестер Юнайтед”
- “Эвертон” 2:0
АПЛ. “Манчестер Сити”
- “Манчестер Юнайтед” 3:1“Ливерпуль”
Есть сразу три причины, по которым “Ливерпуль” выйдет не играть в футбол, а убивать. Во-первых, принципиальный соперник. Во-вторых, “Арсенал” и “Манчестер Сити” своей ничьей обеспечили “Ливеру” единоличное лидерство в таблице, и за него надо цепляться. И в третьих, именно “МЮ” лишил “Ливерпуль” квадрупла , и Юрген Клопп жаждет мести.
Слабое место “Ливерпуля” - травмы игроков. К отсутствию Диого Жоты уже привыкли. А вот Трент Александр-Арнольд и Алиссон - серьезные потери. Да, бразильского голкипера еще с декабря успешно заменяет ирландец Куивин Келлехер, но болельщики “красных” предпочли бы видеть в матче с принципиальным соперником именно опытного и хладнокровного Алиссона.
5 последних матчей “Ливерпуля” (3-1-1, 15-8)
АПЛ. “Ливерпуль”
- “Шеффилд Юнайтед” 3:1
АПЛ. “Ливерпуль”
- “Брайтон” 2:1
Кубок Англии. “Манчестер Юнайтед”
- “Ливерпуль” 4:3
ЛЕ. “Ливерпуль”
- “Спарта” 6:1
АПЛ. “Ливерпуль” - “Манчестер Сити” 1:1Прогноз
Индивидуальный тотал “Ливерпуля” больше 2,5 с коэффициентом 2.23
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