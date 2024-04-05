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“Ливерпуль” не оставит ворота “МЮ” сухими - эксперты

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 15:45
“Ливерпуль” не оставит ворота “МЮ” сухими - эксперты
Иллюстративное фото
Классика АПЛ! “Манчестер Юнайтед” примет на “Олд Траффорде” “Ливерпуль”. Чем закончится это противостояние, разберемся с экспертами Parimatch

7 апреля
19:30 по времени Астаны
“Олд Траффорд”, Манчестер

“Манчестер Юнайтед”

“МЮ” продолжает доводить собственных болельщиков до состояния, близкого к сердечному приступу. Во встрече с “Челси” “Юнайтед” умудрился сначала отыграться с 0:2, а затем проиграть 3:4. В этом всяк команда тен Хага: весь сезон “МЮ” чередует великолепные отрезки и провальными. И есть подозрение, что с “Ливерпулем” будет как раз провальный.

Да, не так давно “красные дьяволы” выбили “Ливерпуль” из кубка, но теперь перед ними будет злой и мотивированный соперник. Против “красных” (не дьяволов) придется традиционно обойтись без Виктора Линделефа, Люка Шоу и Антони Марсьяля.

5 последних матчей “Манчестер Юнайтед” (2-1-2, 11-11)

АПЛ. “Челси” - “Манчестер Юнайтед” 4:3
АПЛ. “Брентфорд” - “Манчестер Юнайтед” 1:1
Кубок Англии. “Манчестер Юнайтед” - “Ливерпуль” 4:3
АПЛ. “Манчестер Юнайтед” - “Эвертон” 2:0
АПЛ. “Манчестер Сити” - “Манчестер Юнайтед” 3:1

“Ливерпуль”

Есть сразу три причины, по которым “Ливерпуль” выйдет не играть в футбол, а убивать. Во-первых, принципиальный соперник. Во-вторых, “Арсенал” и “Манчестер Сити” своей ничьей обеспечили “Ливеру” единоличное лидерство в таблице, и за него надо цепляться. И в третьих, именно “МЮ” лишил “Ливерпуль” квадрупла , и Юрген Клопп жаждет мести. 

Слабое место “Ливерпуля” - травмы игроков. К отсутствию Диого Жоты уже привыкли. А вот Трент Александр-Арнольд и Алиссон - серьезные потери. Да, бразильского голкипера еще с декабря успешно заменяет ирландец Куивин Келлехер, но болельщики “красных” предпочли бы видеть в матче с принципиальным соперником именно опытного и хладнокровного Алиссона.

5 последних матчей “Ливерпуля” (3-1-1, 15-8)

АПЛ. “Ливерпуль” - “Шеффилд Юнайтед” 3:1
АПЛ. “Ливерпуль” - “Брайтон” 2:1
Кубок Англии. “Манчестер Юнайтед” - “Ливерпуль” 4:3
ЛЕ. “Ливерпуль” - “Спарта” 6:1
АПЛ. “Ливерпуль” - “Манчестер Сити” 1:1

Прогноз

Индивидуальный тотал “Ливерпуля” больше 2,5 с коэффициентом 2.23.

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