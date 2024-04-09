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Энергетики АО "МРЭК" начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов

Просмотров:7 Опубликовано: Сегодня, 09:24
Энергетики АО "МРЭК" начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов
Энергетики АО "МРЭК" начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов
Для обеспечения потребителей бесперебойной электроэнергией энергетики АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» приступили к активной подготовке электросетевых объектов к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода 2024–2025 годов.

Подготовка к осенне-зимнему периоду для энергетиков - важная и ответственная работа. Ремонтная кампания началась 1 апреля этого года и продлится 6 месяцев. Основные направления – выполнение технического обслуживания и ремонт оборудования подстанций, воздушных линий электропередач, испытания, измерения, а также проверка устройств релейной защиты и автоматики. Этот комплекс мероприятий позволит поддерживать энергетические объекты в рабочем состоянии и обеспечивать надежное электроснабжение в период повышенных нагрузок и экстремальных погодных условий.

Энергетики АО "МРЭК" начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов


В рамках ремонтной программы хозяйственным способом специалистам АО «МРЭК» предстоит в общей сложности отремонтировать 488,6 километров воздушных линий и 118 комплектных трансформаторных подстанций 6/10 кВ.
Для повышения надежности электрических сетей специалистам АО «МРЭК» предстоит заменить 386 дефектных опор, а также физически изношенные провода. Энергетики также планируют заменить около 7 тысяч изоляторов.

Энергетики АО "МРЭК" начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов


Будет произведен ремонт пяти силовых трансформаторов напряжением 35 кВ и выше с восстановлением изоляционных характеристик. Кроме того, будет произведен ремонт высоковольтных линий ВЛ-110 кВ Л-2А-1,2, Л-Мангышлак-1, Л-Мангышлак-2, Л-Морская-1,2, Л-АТЗ-3 и Л-АТЗ-4 с заменой фарфоровых изоляторов на стеклянные. Также будет проведен ремонт 192 бетонных подножников опор ВЛ-110 кВ. Для повышения надежности электрических сетей специалистами АО «МРЭК» будут проведены ремонтные работы по установке дополнительных ригелей на опорах ВЛ-10 кВ от подстанции Южная.

Энергетики АО "МРЭК" начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов


Все мероприятия программы рассчитаны на качественную подготовку к следующему зимнему периоду 2024-2025гг. Помимо основного оборудования энергетики отремонтируют производственные здания и сооружения.

Для нас, энергетиков, подготовка к осенне-зимнему периоду – это ключевое направление деятельности. Как никогда актуальна пословица «Готовь сани летом». Подготовительные мероприятия к зиме всегда требуют особенного контроля. Основной задачей подготовки к осенне-зимнему сезону является снижение рисков нарушения электроснабжения потребителей предстоящей зимой. В число наших потребителей входят крупные нефтедобывающие предприятия, объекты образования, социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса и ряд значимых предприятий области. Безусловно, необходимо чтобы в осенне-зимний период электроснабжение было максимально стабильным и качественным. Грамотное перспективное планирование ремонтной программы, жесткий контроль качества и сроков выполнения ремонтных работ – залог надежной работы наших электроустановок, гарант бесперебойного обеспечения наших потребителей электроэнергией. Работы предстоит много, работа ответственная, ведь от ее результатов зависит надежное электроснабжение нашего региона, - сказал заместитель Председателя Правления по эксплуатации - главный инженер АО «МРЭК» Кадырхан Ермекбай.


Энергетики АО "МРЭК" начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов


По завершении всех ремонтных работ АО «МРЭК» направит в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК необходимые материалы для получения Паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода.

Энергетики АО "МРЭК" начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов


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