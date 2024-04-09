“Арсенал” обыграет дома “Баварию” - эксперты

Один из самых ожидаемых матчей еврокубковой недели - встреча “Арсенала” и “Баварии” в Лондоне. К чему эта встреча приведет, разбираемся с экспертами Parimatch
10 апреля
0:00 по времени Астаны
“Эмирейтс Стэйдиум” (Лондон, Англия)“Арсенал”
Команда Микеля Артеты извлекла уроки из прошлого сезона. Сегодняшний “Арсенал” все так же умеет доминировать на поле, но теперь это более циничная и расчетливая команда. Это показал матч с “Манчестер Сити”, в котором лондонцы вышли играть на 0:0 и таки сыграли 0:0. Но если нужно, “Арсенал” может красиво и много забивать, как, например, в игре с “Брайтоном”. Сейчас “канониры” внезапно обнаружили себя на первом месте в АПЛ, им предстоит работать на два фронта. Но чтобы облегчить себе жизнь, “Баварию” нужно ломать сразу же, не дожидаясь ответной встречи. Тем более, все кроме несчастного Юрриена Тимбера, выбывшего еще летом, здоровы.
5 последних матчей “Арсенала” (4-1-0, 8-1)
АПЛ. “Брайтон” - “Арсенал”
0:3
АПЛ. “Арсенал”
- “Лутон Таун” 2:0
АПЛ. “Манчестер Сити” - “Арсенал” 0:0
ЛЧ. “Арсенал”
- “Порту” 1:0
АПЛ. “Арсенал”
- “Брентфорд” 2:1“Бавария”
То, что происходит с “Баварией” - это мрак. Поражение от “Хайденхайма” - просто квинтэссенция всего худшего, что происходило и происходит с командой Томаса Тухеля. И тем не менее, совсем списывать мюнхенцев со счетов не стоит. В течение сезона у них были приличные матчи, и многие из них пришлись как раз на Лигу чемпионов: например, поединки с “Манчестер Юнайтед” и ответный матч с “Лацио”. И все же по сравнению с “Арсеналом” команда из Мюнхена смотрится очень бледно. Из заметных потерь - Марушич и Сарр.
5 последних матчей “Баварии” (3-0-2, 18-8)
Бундеслига. “Хайденхайм”
- “Бавария” 3:2
Бундеслига. “Бавария” - “Боруссия Д”
0:2
Бундеслига. “Дармштадт” - “Бавария”
2:5
Бундеслига. “Бавария”
- “Майнц” 8:1
ЛЧ. “Бавария”
- “Лацио” 3:0
Очные встречи
В нулевые-десятые “Арсенал” и “Бавария” встречались в Лиге чемпионов с завидной регулярностью. В последнем официальном матче в 2017 году “Бавария” уничтожила соперника на “Эмирейтс” со счетом 5:1. Правда, из того состава за мюнхенцев играют до сих пор только Киммих да Мюллер.Прогноз
Довольно банальный: победа “Арсенала” с коэффициентом 1.73
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