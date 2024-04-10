“ПСЖ” - "Барселона": прогноз от Айдына Кожахмета

Лига чемпионов
11 апреля
00:00 по времени Астары
"Парк-де-Пренс" (Париж, Франция)
Это по-настоящему многообещающая дуэль! Отношения между этими клубами можно назвать накаленными с тех пор, как "Барса" невероятным образом прошла парижан 7 лет назад после разгромного поражения на выезде со счётом 4:0. С тех пор “ПСЖ” взял в привычку уводить у "сине-гранатовых" суперзвезд - Неймара, Месси, Дембеле. “ПСЖ”
Матч против "Барселоны" стоит особняком не только для болельщиков гегемона Франции, но и для главного тренера Луиса Энрике - легенды каталонцев, которому последним удавалось выиграть Лигу чемпионов
с "Барсой".
Команда при этом наставнике не знает поражений уже на протяжении 27 матчей. Правда испанскому тренеру придётся обойтись без своего опасного и быстрого правого фулбэка Ашрафа Хакими, который вынужден пропустить встречу из-за перебора жёлтых карточек. Остальные потери не так страшны - Курзава, Кимпембе, Серхио Рико и без того давно не играют.
5 последних матчей “ПСЖ” (4-1-0, 13-4)
Лига 1. “ПСЖ” - “Клермон” 1:1
Кубок Франции “ПСЖ”
- “Ренн” 1:0
Лига 1. “Марсель” - “ПСЖ”
0:2
Лига 1. “Монпелье” - “ПСЖ”
2:6
Кубок Франции. “ПСЖ”
- “Ницца” 3:1"Барселона"
До беспроигрышной серии парижан "сине-гранатовым" ещё далеко, но и 11 матчей без поражений для нынешней "Барсы" вполне себе неплохо. Хави постарается впервые в карьере пробиться в полуфинал Лиги чемпионов в качестве тренера, но без Гави, Бальде, Де Йонга и Педри сделать это будет непросто.
С другой стороны, у каталонцев есть одно преимущество перед “ПСЖ” - команда отдыхала и спокойно готовилась к матчу 10 дней, а парижане выходили на поле 4 дня назад.
5 последних матчей "Барселоны"
Ла Лига. “Барселона”
- “Лас-Пальмас” 1:0
Ла Лига. “Атлетико” - “Барселона”
0:3
ЛЧ. “Барселона”
- “Наполи” 3:1
Ла Лига. “Барселона”
- “Мальорка” 1:0
Ла Лига. “Атлетик” - “Барселона” 0:0История личных встреч
Как я говорил выше, матчи между этими командами не бывают скучными и скудными на события. Буквально 3 года назад парижане прошли "Барсу" благодаря хет-трику Мбаппе на "Камп Ноу". И вообще за всю историю противостояния ни разу не было зафиксирована нулевая ничья. Голы всегда были, и минимум 2. Прогноз на матч
Учитывая историю, так и хочется поставить на общий тотал 2,5 больше. Но мне все же более верным кажется взять индивидуальный тотал хозяев больше 1,5. Тем более, что мои друзья из Parimatch предлагают за это событие шикарный коэффициент 1.86
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