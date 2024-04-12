В главном бою UFC 300 будет нокаут, считают эксперты

UFC 300 пройдёт уже в воскресенье, и в главном бою мы посмотрим на битву ударников. Джамал Хилл возвращается после годичного перерыва чтобы отобрать пояс у главного нокаутёра лиги – Алекса Перейры. Сможет ли он это? Обсудим с экспертами Parimatch.Алекс Перейра (9-2, 7 КО)
После нокаута в реванше с Адесаньей и перехода в полутяжёлый вес, многие считали, что топ-карьера «Поатана» в UFC закончилась. Но экс-король кикбоксинга успешно посрамил скептиков, причём дважды. Сначала бразилец уверенно перебил Яна Блаховича, а затем и завоевал титул, вырубив Иржи Прохазку фирменным левым хуком. 2 пояса за 2 года – так может только элитный ударник. Джамал Хилл (12-1, 7 КО)
Выпускник «Претендентской серии Даны Уайта» может и не так известен публике как Алекс, но высот в октагоне уже добился. Однако путь Джамала к вершине был не так уж гладок: после двух стартовых побед (их было бы три, если б не провал теста на марихуану) Пол Крейг сломал ему руку рычагом локтя, и бой пришлось остановить.
Но «Sweet Dreams» не сдался и, вернувшись, подарил сладкие сны Джиммм Круту, Джонни Уокеру и Тиаго Сантосу. Серия нокаутов не осталась незамеченной: Джамал получил шанс на титул и успешно им воспользовался, победив Гловера Тейшейру в ярком 5-раундовом бою. Но радость была недолгой – из-за травмы ахилла пояс американцу пришлось освободить. И вот теперь он решил за ним вернуться.Прогноз на бой
Эта схватка точно пройдёт только в стойке – с партером ни Перейра ни Хилл особо не дружат. И на бумаге дела Джамала тут выглядят плачевно: ударка Алекса мало того, что совсем на другом уровне (бывший чемпион Glory в двух весовых всё-таки!), так он ещё и может снести челюсть кому угодно. Когда «Поатан» пробивает коронные хуки, он не докручивает бёдра, из-за чего они почти незаметны для соперников и часто застают их врасплох. Добавим к этому защиту Хилла – а точнее её отсутствие – и мы получаем рецепт яркого и быстрого нокаута.
Однако мальчиком для битья «Sweet Dreams» быть не собирается, и у него тоже есть пара козырей. Джамал очень быстр и лёгок на ногах, из-за чего застаиваться перед Алексом он точно не будет. А выносливость у него куда лучше, чем у «Поатана», который часто сбавляет темп в середине боя – у Хилла же таких проблем точно нет, что мы видели в бою с Тейшейрой. Да и вырубать американец умеет и любит, так что и Перейре не стоит лезть на амбразуру.
Так или иначе, нокаут в главном бою UFC 300 Алекс Перейра – Джамал Хилл
мы точно увидим. И аналитики Parimatch видят здесь фаворитом Перейру: всё-таки травма ахилла уж очень серьёзная, и непонятно, оправился ли Хилл от неё, или всё же нет:1.62 – победа Алекса Перейры, 2.21 – победа Джамала Хилла
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