Главные СМИ Таджикистана показывают третий сезон «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» на таджикском языке

В третьем сезоне фокус помещен на такие темы, как забота о народе, совместное процветание, защита экологии, передача культурного наследия, разнообразие цивилизаций. В нем собраны цитаты, которые в ходе выступлений или в своих статьях использовал председатель КНР Си Цзиньпин. Они отражают смыслы новой эпохи и ценность глобализации, заложенные в культурном коде китайской нации. Также передачи демонстрируют политическую мудрость и богатый культурный бэкграунд председателя КНР Си Цзиньпина. Они могут стать для зрителей в Таджикистане своеобразным «окном» в Китай, позволяющим понять идеологию управления страной китайского руководства.

Все цитаты - из классических китайских произведений, древних легенд, исторических и философских трактатов. К примеру, «то, что является для людей добром, следует развивать, то, что для народа - зло, нужно устранять». Это цитата из трактата «Записи ритуалов» эпохи Западная Хань. Она ярко демонстрирует изначальное стремление Коммунистической партии Китая сделать народ счастливым и заботу председателя КНР о народе. Другая цитата звучит так: «если политические установки приносят пользу народу, то необязательно подражать древнему режиму. Если новая система способствует успеху дела, то необязательно следовать традиционным правилам». Она - из произведения «Мудрецы из Хуайнани», составленного группой философов под патронажем хуайнаньского князя Лю Аня (179-122 гг. до н.э.). Она показывает насколько грамотно китайский лидер осуществляет управление страной в соответствии с веяниями времени и волей народа, постоянно продвигая реформы и внедряя инновации.

Третий сезон «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» на казахском языке транслируют крупнейшие СМИ Таджикистана, в том числе национальное информационное агентство «Ховар», государственный телеканал «Джахонамо», телевидение «Сафина».

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