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04.07.2024, 11:31

Главные СМИ Таджикистана показывают третий сезон «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» на таджикском языке

Новости компаний 0 10

К визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Душанбе приурочен выпуск в эфир главных СМИ Таджикистана третьего сезона телепрограмм «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» Медиакорпорации Китая на таджикском языке.

Главные СМИ Таджикистана показывают третий сезон «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» на таджикском языке
Главные СМИ Таджикистана показывают третий сезон «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» на таджикском языке

В третьем сезоне фокус помещен на такие темы, как забота о народе, совместное процветание, защита экологии, передача культурного наследия, разнообразие цивилизаций. В нем собраны цитаты, которые в ходе выступлений или в своих статьях использовал председатель КНР Си Цзиньпин. Они отражают смыслы новой эпохи и ценность глобализации, заложенные в культурном коде китайской нации. Также передачи демонстрируют политическую мудрость и богатый культурный бэкграунд председателя КНР Си Цзиньпина. Они могут стать для зрителей в Таджикистане своеобразным «окном» в Китай, позволяющим понять идеологию управления страной китайского руководства.

Все цитаты - из классических китайских произведений, древних легенд, исторических и философских трактатов. К примеру, «то, что является для людей добром, следует развивать, то, что для народа - зло, нужно устранять». Это цитата из трактата «Записи ритуалов» эпохи Западная Хань. Она ярко демонстрирует изначальное стремление Коммунистической партии Китая сделать народ счастливым и заботу председателя КНР о народе. Другая цитата звучит так: «если политические установки приносят пользу народу, то необязательно подражать древнему режиму. Если новая система способствует успеху дела, то необязательно следовать традиционным правилам». Она - из произведения «Мудрецы из Хуайнани», составленного группой философов под патронажем хуайнаньского князя Лю Аня (179-122 гг. до н.э.). Она показывает насколько грамотно китайский лидер осуществляет управление страной в соответствии с веяниями времени и волей народа, постоянно продвигая реформы и внедряя инновации.

Третий сезон «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» на казахском языке транслируют крупнейшие СМИ Таджикистана, в том числе национальное информационное агентство «Ховар», государственный телеканал «Джахонамо», телевидение «Сафина».

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