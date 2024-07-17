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17.07.2024, 18:51

Как получить рабочую визу в США: программа поддержки профессионалов от BarristerCopr

Новости компаний 0 10

Возможность работать в США — один из лучших вариантов для развития карьеры. Но осуществить это в одиночку может оказаться непростой задачей, которая отнимет много времени, сил и денег. 

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Оптимальный вариант — обратиться к специалистам, которые помогают в оформлении необходимых документов, составлении резюме и подготовке к интервью. 

 Одна из таких компаний — BarristerCopr — недавно объявила о запуске новой программы, в рамкой которой они помогают профессионалам в разных областях получить рабочие визы или иммигрировать в США. Компания сопровождает кандидатов от этапа сбора документов до трудоустройства. 

 «Мы понимаем, что процесс иммиграции и получения рабочей визы может быть сложным и стрессовым. Наша цель — сделать этот путь максимально простым и комфортным для наших клиентов. Мы верим, что предоставляемые нами услуги помогут многим профессионалам реализовать свои мечты о работе в США,» — отметила Анжелика Фруман, основатель компании BarristerCorp. 

Особенности программы «Employment-Based Immigration»

Чтобы жить и работать в США нужны соответственные документы, которые дают это право. Это может быть Грин Кард, разрешение на работу (Employment Authorization Document) или рабочая виза с указанием конкретного работодателя. 

 Программа «Employment-Based Immigration» предлагает комплексную поддержку и консультации для специалистов, желающих получить рабочие визы, такие как EB3, EB2, EB1, что впоследствии приводит к получению грин карты.

Что предусмотрено в рамках программы 

Компания помогает кандидату на всех этапах:  

  • консультации и подготовка документов — на этом этапе специалисты компании проводят индивидуальные консультации по вопросам иммиграции, помогают с подготовкой и подачей необходимых документов, а также проводят проверку соответствия требованиям различных типов виз.
  • поиск вакансий и взаимодействие с работодателями — на этом этапе отбирают вакансии, которые подходят квалификации и опыту кандидата, связываются с потенциальными работодателями в США, помогают в составлении резюме и подготавливают кандидата к интервью.

 Один из самых важных моментов при подготовке документов — выбрать правильный тип визы, так как это во многом влияет на конечный результат. И именно неправильно выбранный тип визы в топе причин по которым отказывают кандидатам. 

 Обращение к визовым специалистам помогает избежать подобных ошибок и получить рабочую визу в США за максимально короткий срок. 

О компании BarristerCorp

BarristerCorp — это международная консалтинговая фирма по релокации в США, предоставляющая широкий спектр услуг для бизнеса и частных лиц по всему миру. Основанная в 2016 году, компания BarristerCorp зарекомендовала себя как надежный партнер в области релокации, обладающий глубокими знаниями и опытом.

 Компания занимается регистрацией и сопровождением бизнеса, помощью в получении рабочих виз и вида на жительство в США, а также оказывает поддержку в вопросах предоставления политического убежища. 

 Чтобы получить консультацию и оценить свои шансы на получение рабочей визы в США достаточно заполнить анкету

 Контакты:

 



 

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