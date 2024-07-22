На сегодняшний день ремонтная кампания АО «МРЭК» по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов в самом разгаре. Это одно из самых важных мероприятий в деятельности электросетевой компании.

АО «МРЭК»: подготовка к осенне-зимнему периоду – в активной фазе

Так, с начала ремонтной кампании энергетики АО «МРЭК» уже выполнили капитальные ремонты порядка 312 км воздушных линий электропередачи (220-110-35-6 (10)-0,4 кВ) при плане 488,6 км, что составило 63 % от годового плана.

Кроме того, энергетики АО «МРЭК» отремонтировали 88 комплектных трансформаторных подстанций (6/10 кВ). Также завершен ремонт четырех силовых трансформаторов (35 кВ и выше) с восстановлением изоляционных характеристик на подстанциях «Опорная», «Теньга» и «Асар».

Также проведен ремонт 192 бетонных оснований опор высоковольтных линий (ВЛ-110 кВ). Завершены работы по установке дополнительных ригелей на опорах высоковольтных линий (ВЛ-10 кВ) от подстанции «Южная».

Для повышения надежности электрических сетей специалисты АО «МРЭК» ведут замену дефектных опор, а также физически изношенных проводов. Фарфоровые изоляторы длительного срока эксплуатации меняют на новые - стеклянные.

Вне плана энергетики завершили работы по замене отделителей и короткозамыкателей с истекшим сроком эксплуатации на элегазовые выключатели на подстанции «Г-4» (35/6 кВ). Дополнительно заменили дефектные стойки УСО и проведен монтаж комплекта трансформаторов тока (110 кВ) на подстанции «3Г» (110/10 кВ). Также специалисты компании заменили трансформаторы тока (110 кВ) с истекшим сроком эксплуатации на подстанции «Жетыбай» (110/35/6 кВ).

Энергетики уверены, что основательная подготовка, мобилизация сил и ресурсов позволят пройти осенне-зимний период без аварий и серьезных сбоев в подаче электроэнергии.

Напомним, ремонтная кампания АО «МРЭК» началась 1 апреля этого года и завершится в сентябре. Работы выполняются в соответствии с утвержденными графиками.

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