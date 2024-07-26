18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.72
515.17
5.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
26.07.2024, 15:20

Культурный отдых в Алматы: 5 лучших театров города

Новости компаний 0 7

Алматы — бывшая столица Казахстана, но только в административном значении. Город хранит в себе истоки культурного наследия и предлагает наслаждаться собой любителям искусства во всех его проявлениях. Об этом говорят музеи, памятники архитектуры, театры. Сегодня остановимся на театрах и расскажем о пяти самых популярных.

Культурный отдых в Алматы: 5 лучших театров города
Культурный отдых в Алматы: 5 лучших театров города

Режим работы и расположение театров Алматы

Для краткости мы собрали театры Алматы в список, предоставили их адреса и рабочие часы. Итак, речь пойдет о следующих заведениях:

  1. Казахский национальный академический театр оперы и балета им. Абая

Адрес: ул. Кабанбай Батыра, 110
Режим работы: с 10:00 до 18:00 (перерыв с 14:00 до 15:00) без выходных.

  1. Национальный русский театр драмы им. М. Лермонтова

Адрес: пр-т Абая, 43
Режим работы: пн-пт, с 10:00 до 19:00

  1. Казахский национальный театр драмы им. М.Ауэзова

Адрес: пр-т Абая, 103
Режим работы: вт-вс, с 10:00 до 19:00

  1. Тотальный театр

Адрес: ул. Шевченко, 114
Режим работы: круглосуточно в Whatsapp

  1. Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова

Адрес: пр-т Абылай хана, 38
Режим работы: уточнить на сайте

А теперь расскажем немного подробнее о каждом из них.

Казахский национальный академический театр оперы и балета им. Абая

С 30-х годов прошлого века и по сей день КазНТОБ им. Абая (ГАТОБ) дарит зрителям шедевры мировой и казахстанской классики. Стены театра хранят в себе звуки теноров Диего Кавадзина и Георгия Ониани, баритонов Джанфранко Монтрезора и Тамера Пекера. А в 2013 году сцена ГАТОБ приняла труппу «Астана Опера», что стало ключевым шагом для обмена опытом между молодым и взрослым театрами.

Национальный русский театр драмы им. М. Лермонтова

В 2023 году театр отметил свое 90-летие, хотя звание национального получил всего четыре года назад. Почти за век своего существования театр не изменил традициям русской театральной школы и сохраняет преемственность поколений и культурных ценностей.

Казахский национальный театр драмы им. М. Ауэзова

Театр драмы им. Мухтара Ауэзова был основан в 1925 году в Кызыл-Орде, а открылся год спустя, сыграв на сцене отрывок из пьесы «Енлик-Кебек». Театр передислоцировался в Алматы в 1929 году и с тех пор радует своих гостей мировой классикой и современной драматургией. Несмотря на свой почтительный возраст, театр следит за веяниями в мире искусства и активно сотрудничает с зарубежными артистами.

Театральная компания «Тотальный театр»

Основанный в 2019 году, молодой театр полюбился публике, потому что позиционирует себя как для взрослых, так и для детей. Его девиз — «Театр, который объединяет». Он нашел своего зрителя, поскольку его коллектив не боится экспериментировать и сочетать разные жанры и направления перфомансов.

Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова

Казахский ТЮЗ официально открыл свои двери 4 июля 1946 года, сыграв пьесу «Золотой ключик» на казахском языке. С тех пор театр продолжает следовать традиции — все спектакли проходят на родном языке. Сцена успела сменить несколько поколений и тем самым создала основу для творческого и культурного развития молодежи.

Эти театры — истинные жемчужины алматинской сцены. Не упустите возможность насладиться духовной пищей.

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…