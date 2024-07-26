Алматы — бывшая столица Казахстана, но только в административном значении. Город хранит в себе истоки культурного наследия и предлагает наслаждаться собой любителям искусства во всех его проявлениях. Об этом говорят музеи, памятники архитектуры, театры. Сегодня остановимся на театрах и расскажем о пяти самых популярных.

Культурный отдых в Алматы: 5 лучших театров города

Режим работы и расположение театров Алматы

Для краткости мы собрали театры Алматы в список, предоставили их адреса и рабочие часы. Итак, речь пойдет о следующих заведениях:

Казахский национальный академический театр оперы и балета им. Абая

Адрес: ул. Кабанбай Батыра, 110

Режим работы: с 10:00 до 18:00 (перерыв с 14:00 до 15:00) без выходных.

Национальный русский театр драмы им. М. Лермонтова

Адрес: пр-т Абая, 43

Режим работы: пн-пт, с 10:00 до 19:00

Казахский национальный театр драмы им. М.Ауэзова

Адрес: пр-т Абая, 103

Режим работы: вт-вс, с 10:00 до 19:00

Тотальный театр

Адрес: ул. Шевченко, 114

Режим работы: круглосуточно в Whatsapp

Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова

Адрес: пр-т Абылай хана, 38

Режим работы: уточнить на сайте

А теперь расскажем немного подробнее о каждом из них.

Казахский национальный академический театр оперы и балета им. Абая

С 30-х годов прошлого века и по сей день КазНТОБ им. Абая (ГАТОБ) дарит зрителям шедевры мировой и казахстанской классики. Стены театра хранят в себе звуки теноров Диего Кавадзина и Георгия Ониани, баритонов Джанфранко Монтрезора и Тамера Пекера. А в 2013 году сцена ГАТОБ приняла труппу «Астана Опера», что стало ключевым шагом для обмена опытом между молодым и взрослым театрами.

Национальный русский театр драмы им. М. Лермонтова

В 2023 году театр отметил свое 90-летие, хотя звание национального получил всего четыре года назад. Почти за век своего существования театр не изменил традициям русской театральной школы и сохраняет преемственность поколений и культурных ценностей.

Казахский национальный театр драмы им. М. Ауэзова

Театр драмы им. Мухтара Ауэзова был основан в 1925 году в Кызыл-Орде, а открылся год спустя, сыграв на сцене отрывок из пьесы «Енлик-Кебек». Театр передислоцировался в Алматы в 1929 году и с тех пор радует своих гостей мировой классикой и современной драматургией. Несмотря на свой почтительный возраст, театр следит за веяниями в мире искусства и активно сотрудничает с зарубежными артистами.

Театральная компания «Тотальный театр»

Основанный в 2019 году, молодой театр полюбился публике, потому что позиционирует себя как для взрослых, так и для детей. Его девиз — «Театр, который объединяет». Он нашел своего зрителя, поскольку его коллектив не боится экспериментировать и сочетать разные жанры и направления перфомансов.

Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова

Казахский ТЮЗ официально открыл свои двери 4 июля 1946 года, сыграв пьесу «Золотой ключик» на казахском языке. С тех пор театр продолжает следовать традиции — все спектакли проходят на родном языке. Сцена успела сменить несколько поколений и тем самым создала основу для творческого и культурного развития молодежи.

Эти театры — истинные жемчужины алматинской сцены. Не упустите возможность насладиться духовной пищей.

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