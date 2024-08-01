В этом году для улучшения качества электроснабжения сельчан, АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» реализует масштабный проект по строительству новой подстанции и воздушной линии электропередачи в районе села Сайн Шапагатов в Тупкараганском районе Мангистауской области.

АО «МРЭК»: Строительство новой подстанции в селе Сайн Шапагатов идёт полным ходом

Село Сайн Шапагатов расположено в 30 км от города Актау. Здесь проживают порядка 10 тысяч сельчан.

В рамках реализации утверждённой Инвестиционной программы стоимость проекта составила более четырех миллиардов тенге.

Строительство новой подстанции является в данное время необходимостью. Так как в настоящее время электроснабжение потребителей села Сайн Шапагатов осуществляется от двух подстанций ПС-110/10 кВ «Акшукур» и ПС-110/10 кВ «Аэропорт». В связи развитием предприятий малого и среднего бизнеса, строительством новых жилых секторов, вводом объектов социально-бытового назначения в селе наблюдается рост электрических нагрузок. В этой связи АО «МРЭК» было принято решение о строительстве новой подстанции. Данный энергообъект не только полностью покроет текущую потребность сельчан в электроэнергии, но и сформирует резерв энергетических мощностей на перспективу.

Руководитель управления развития АО «МРЭК» Мурат Иманов рассказал о выполненных и планируемых работах до конца года.

Ведутся строительно-монтажные работы новой воздушной линии электропередач на 35 кВ от подстанции ПС-110/35/6 кВ «Дунга» до новой подстанции, протяженностью около 23 км. На данный момент установлены 94 железобетонные опоры. Также установлены 148 фундаментов для металлических опор, из которых уже смонтировано 15 из 37 опор. Из 116 ригелей установлено 100. На подстанции установили железобетонное ограждение, колодцы маслосборники и установили фундаменты для трансформаторов. Проводятся работы по гидроизоляции УСО, разработке котлована под мачты освещения и созданию траншей для заземления внутри подстанции,- поделился Мурат Иманов.

Энергетики АО «МРЭК» отметили, что на новой подстанции будет установлено современное оборудование, соответствующее передовым международным стандартам. По проекту здесь предусмотрены силовые трансформаторы 2х10 МВА.

Также на энергообъекте будет предусмотрена система мониторинга и управления подстанции с передачей данных на диспетчерский щит регионального центра АО «МРЭК». Это даст возможность в режиме реального времени отображать оперативную информацию, текущие значения телеизмерений, положение коммутационных аппаратов, а также выполнять оценку состояния сети, что, в свою очередь, позволит вести точный учёт распределения и потребления электроэнергии.

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