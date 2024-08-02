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02.08.2024, 17:45

Выбираем лучшее время для поездки в Грецию

Новости компаний 0 7

Многие люди проводят свой летний отпуск тут, однако отдых в этой прекрасной стране возможен не только летом. 300 солнечных дней в году позволяют стране привечать туристов несколько сезонов подряд, радуя теплым морем, восхитительной кухней и искренним гостеприимством.

Выбираем лучшее время для поездки в Грецию
Выбираем лучшее время для поездки в Грецию

Забронировать выгодный тур по данному направлению вам поможет онлайн-сервис bronix.uz, а выбрать лучшее время для поездки в Грецию — наша статья.

Преимущества поездки в Грецию

Выгодное географическое положение и мозаичная территория этой уникальной страны способствуют ежегодному наплыву туристов. Она располагается на материке и нескольких островах, омываемая тремя морями — Эгейским, Ионическим и Средиземным. Здесь сохранилась античная культура, прикоснуться к которой стремятся люди со всей земли, а роскошные греческие курорты предлагают комфортный отдых и самые разные развлечения.

Для тех, кто любит валяться на пляже и купаться целый день, оптимальным временем для поездки считается лето. А тем, кто стремится к разнообразию и хочет чередовать пляжи с экскурсиями, стоит рассмотреть также весенние и осенние месяцы. 

Весна — выгодно и красиво

В мае греческая природа просто волшебна — изумрудная зелень, роскошные цветы и восхитительные ароматы. В начале месяца море еще прохладное, но в последнюю декаду уже можно купаться. Важное преимущество весенней поездки — демократичные цены и много горящих туров (за исключением майских праздников).

При выборе места отдыха стоит иметь в виду, что Критское море прогревается быстрее, чем Эгейское. На Крите в это время можно прекрасно отдохнуть, совмещая солнечные ванны, купания и экскурсии (вода здесь нагревается до +20, а воздух до +25).

Лето — традиционный туристический сезон

Большинство туристов приезжают в Грецию летом и на это есть весомые причины. В июне погода уже подходит для пляжа, но стоимость путевок еще умеренная, так что это хорошее время во всех отношениях.

Поскольку лето — основной туристический сезон, в отелях задействовано максимальное количество персонала, работают аниматоры, предоставляются все мыслимые услуги, чтобы угодить отдыхающим. Однако стоит учитывать, что в июле и августе цены на отдых значительно возрастают, а теплые дни часто сменяются по-настоящему жаркими. На Крите в это время вода нагревается до +26, а воздух до +33.

Осень — ласковый бархатный отдых

Осенний отдых сопровождается ласковым солнцем, хорошо прогретым морем и максимально спокойными комфортными условиями, особенно в сентябре. Это время считается оптимальным для отдыха с маленьким детьми. А также его часто выбирают пожилые люди.

Осенью уменьшается наплыв туристов и снижаются цены, а погода становится идеальной для осмотра достопримечательностей. Некоторые кафе, рассчитанные на туристов, закрываются, но это мало влияет на общее количество заведений. Купаться в море можно до конца октября, поскольку вода все еще остается теплой — около +25, а температура воздуха достигает +30.

Зима — время горнолыжного спорта

В холодные месяцы здесь можно заняться лыжным спортом: местные горнолыжные курорты по качеству не уступают европейским. Однако, если говорить о ценах, зимний отдых здесь обойдется дороже, чем в той же Болгарии.

Таким образом, вы можете выбрать подходящий сезон для отдыха в Греции в соответствии с собственными предпочтениями. А если твердо решили поехать летом, бронируйте тур заранее, особенно при желании жить в четырех- или пятизвездочном отеле. Тем более, что услуга раннего бронирования позволяет сэкономить до тридцати процентов стоимости путевки.

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