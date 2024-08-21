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21.08.2024, 12:30

Игры в Telegram - обман или будущее?

Новости компаний 0 393

Сегодня мы становимся свидетелями и участниками третьей игровой революции.
Раньше игры были только во дворе с друзьями: догонялки, резинки, прятки и спортивные игры с мячом и клюшкой. Но технологический прорыв внёс свою лепту, и случилась первая игровая революция. Появились игровые приставки, такие как Dandy, Sega, Sony PlayStation и другие. От портативных тамагочи до персональных ПК.

Игры в Telegram - обман или будущее?
Игры в Telegram - обман или будущее?

Вторая игровая революция произошла благодаря тому, что почти у каждого человека на планете появился мобильный телефон с безграничным количеством игр, которые можно скачать бесплатно за пару минут. Разнообразие игр поражает воображение, и главное, они бесплатны. Больше не нужно искать и покупать редкие дорогие игровые диски и картриджи.

И вот она, третья игровая революция. Сегодня. Сейчас.
Она заключается в том, что теперь игры в мессенджере Telegram оплачивают не пользователи, а разработчики игр!
Невероятно, но факт: в третьей игровой революции разработчики игр платят игрокам за то, что они играют.

В этом контексте возникает логичный вопрос: зачем это разработчикам? Зачем придумывать игру, делать её, а потом ещё и платить игрокам за участие?

В среднем в подобных играх участвует около 160 млн пользователей, и число игроков растёт с каждым часом. Это рекордное количество игроков в одной игре за всё время существования планеты.

Теперь представьте, сколько может стоить рекламный пост в социальной сети с аудиторией 160 млн активных пользователей!

В процессе игр в Telegram игрокам нужно выполнять задания по подписке на ряд социальных сетей и каналов. Добавьте сюда суммы, которые люди добровольно платят за премиум-аккаунты и премиум-смайлики в Telegram.

Стоит также упомянуть, что каждая валюта игры распределяется среди игроков через криптовалютные биржи. Владельцы этих бирж щедро платят разработчикам игр за каждого нового пользователя. Ведь игрок, снимая деньги с игры, заплатит бирже комиссию за вывод средств около 1%.

Все эти источники дохода позволяют разработчикам щедро вознаграждать активных участников, а неактивным давать меньше. Но так или иначе, все пользователи получают свой заветный кусочек пирога, что и является основным двигателем всех игровых проектов.

Если вы хотите не только интересно поиграть в свободное время, но и заработать, переходите в Telegram-бот akshaoinbot — отличный пример подборки игр на эту тему.
 

Игроки создают сообщества, группы, каналы и чаты, в которых делятся лайфхаками по играм, например igrai_telegram.

Не забывайте, что это в первую очередь игры, а не работа. Их главная задача — развлечь пользователей, а не сделать их миллионерами. Однако сотрудники охранных и торговых компаний могут создать себе неплохой дополнительный бонус к текущей зарплате.

Сколько денег приносят игры в Telegram? Всё зависит от ряда факторов. Итоги становятся известны только по окончании игры и выходе игровой монеты на биржу.

Очевидно лишь одно: больше денег получает тот, кто раньше начинает игру и проявляет активность до самого заветного момента — листинга.

Листинг — это, говоря простым языком, процесс выхода игровых монет на биржу и их конвертация в монеты, которые можно продать за доллары.

Следует отметить, что огромное количество игроков и бюджеты игр привлекают и мошенников. Они под разными предлогами дополнительного дохода в играх просят игроков перечислить деньги в том или ином виде. Важно понимать: создатели игр никогда не просят у игроков деньги. Денег у них всегда достаточно, а при необходимости увеличить финансирование проекта они просто показывают игрокам рекламу, которая приносит крупные гонорары.

Отличить мошенников от разработчиков легко: если у вас просят деньги, значит, это мошенники.

Одна из официальных мировых бирж, которая помогает игрокам вывести деньги Binance

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