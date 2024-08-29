Вот вы и стали клиентом букмекерской конторы. Неважно, регистрировались вы на сайте или выбрали для этого мобильную программу 1xBet агент, теперь вы вправе получать бонусы, делать ставки, принимать участие в азартных играх.

Как максимально использовать бонусы и акции на 1xBet Монголия

Еще во время регистрации монгольским пользователям предлагаются щедрые бонусы, с которыми можно начать свою игровую карьеру. Естественно, не стоит рассчитывать на то, что играть на бонусы легко и просто, а выигрыши сами идут в руки. Нет!

Бонусы просто позволяют увеличить игровой потенциал клиента, помогают войти в игровой процесс. Не стоит забывать и про дополнительные шансы на выигрыш. Пусть эти шансы невелики, тем не менее, они есть!

Давайте разберемся с бонусами букмекера 1xBet. С тем, что представляют собой приветственный бонус и другие акции. Наконец, разберемся с тем, как нужно отыгрывать полученные бонусы.

Что делать с приветственным бонусом?

После того, как пользователь создал новый аккаунт, ему можно непосредственно заняться игрой. Из формальностей, осталось только пройти верификацию, после чего становится доступен весь функционал сайта букмекера. В том числе и операции по выводу средств.

Верификация в 1xBet Монголия связана с проверкой данных игрокам, которые он указал во время регистрации на соответствие. Для этой цели необходимо в службу технической поддержки отослать копии документов, удостоверяющих личность игрока и его платежеспособность.

Формально, верификация не является обязательной процедурой! Однако без соответствующей проверки вывод выигрышей с игрового счета будет невозможен.

Когда регистрация позади и пройдена верификация, можно приступать ставкам. Теперь возникает вопрос. Что лучше? Делать ставки за собственные деньги или попробовать сыграть за счет бонусов, которые букмекер предлагает получить всем своим новым клиентам. Не стоит забывать, что 1xBet предоставляет пользователям целый набор интересных акций.

Не факт, что ставки за счет бонусов приносят выигрыши, тем не менее. Можно будет получить ценный игровой опыт и на какое-то время сохранить свои собственные средства нетронутыми. Давайте разберем ситуацию, когда игрок решил воспользоваться предложением и получить бонусы.

Что из этого выйдет? Предлагаем краткое описание процедуры получения бонуса и последующего отыгрыша.

Приветственный бонус 1xBet

Выбрать приветственный бонус можно еще при регистрации. Если игрок этого не сделал, то оформить заявку на участие в акции можно и потом, в личном кабинете новой учетной записи.

Для этого нужно войти в личный кабинет и открыть вкладку «бонусы».

Теперь про основной, приветственный бонус. По условиям акции, все новые клиенты букмекера в Монголии или в любой другой стране, могут получить внушительный бонус в 100% от суммы, поступившей в качестве первого депозита. Основное условие - регистрация и первый депозит. Сумма депозита не ограничена, однако максимально бонус не превышает 285000 тугриков.

Помимо этого, для получения бонуса необходимо:

дать согласие на участие в акции;

сделать первый депозит в пределах установленного лимита

Как только деньги поступят на игровой счет, бонус предоставляется автоматически, в размере 100% от размера депозита. Предложение активно в течение месяца. Именно в этот период нужно использовать бонус для ставок. В противном случае предложение аннулируется, а бонусные средств сгорают.

Для справки! Во время регистрации игроки часто используют промокод 1xBet. С его помощью размер приветственного бонуса увеличивается на 30%. Т.е. вместо 100% игрок получает с промокодом 130% бонусов. Вместо 285000 тугриков, игроку в рамках приветственного пакета станет доступно 370000 тугриков.

Дополнительные бонусы, как и основной пакет, должны быть использованы в течение месяца и быть отыграны на условиях отыгрыша основного бонуса.

Следовательно! Все новые клиенты букмекера могут получить приветственный бонус. Это предложение доступно только один раз и только после регистрации.

Как отыграть приветственный бонус?

Получив бонусную сумму, в течение 30 дней игрок должен использовать ее для заключения пари. Однако ставки могут быть сделаны на следующих условиях:

пятикратно всю сумму бонусов нужно использовать для ставок;

ставка - это экспресс с не менее 3-мя событиями;

котировки к исходам должны быть от 1.40;

лимит для ставки эквивалент 0.2 USD.

Приветственным бонусом можно оплатить один экспресс или распределить всю сумму бонусов на несколько экспрессов, которые будут составлены на соответствующих условиях. Следует помнить, что и та самая надбавка, которую игрок получает за использованный бонусный код, также отыгрывается на подобных условиях.

Если экспрессы оказались выигрышными, полученная игроком прибыль поступает на основной счет. После отыгрыша выигрыш можно вывести со счета.

Другие акции

Если игрока не интересует приветственный бонус, ему можно принять участие в других акциях. На этот раз бонусы будут доступны просто за депозит и никакой промокод уже не потребуется.

Основными акциями, на которые сегодня обращают внимание монгольские клиенты букмекера, в являются:

«Счастливая пятница»

По условиям акции участник может получить свой первый бонус просто за депозит. Размер бонусной суммы - 100% от суммы депозита. Напоминаем! Что промокод для участия в этой акции не нужен.

Чтобы такой бонус стал доступен, пользователю нужно:

зарегистрироваться в букмекерской конторе;

сделать свой первый депозит в рамках установленного лимита (не менее 1 USD).

После того, как будет сделан депозит, новый клиент получает на свой бонусный счет бонусы в размере 100% от суммы пополнения. Лимит на предоставленный бонус сумма в 285000 тугриков.

Отыгрывается предоставленный бонус на условиях, которые озвучены к отыгрышу приветственного бонуса. Т.е., игроку нужно за пять последующих дней пять раз проставить всю сумму бонусов на экспрессы, в которых должно быть не менее 3-х событий. Причем коэффициенты к событиями стартуют с отметки 1.40.

«Среда х2»

Участниками этой акции являются игроки, которые сделали депозит в пятницу и принимают участие в акции «Счастливая пятница». При условии, что пятничный бонус будет отыгран, игрок может сделать очередной депозит в среду.

Как только будет сделан депозит, игрок получает на свой бонусный счет бонусы в двойном размере от суммы пополнения. Опять же, максимальная сумма бонусов составляет 285000 тугриков.

Однако на этот раз условия отыгрыша чуть мягче. Игроку нужно всю сумму бонусов три раза использовать для ставок типа экспресс. Снова в экспресс должны войти не менее 3-х событий, а коэффициенты к исходам должны быть не менее 1.40.

«Кэшбэк в 10%»

Эта акция в отличие от предыдущих предложений не связана с депозитами. На этот раз речь идет о кэшбэке в 10%, который могут получить игроки. Однако тут есть одно важное условие. Кэшбэк активируется и распространяется на средства, которые поступили через интернет - банкинг.

При получении возврата игрок должен полученную сумму использовать для экспрессов с 4-мя и более событиями. Котировки к исходам на этот раз стартуют с отметки 1.60 и выше.

«Экспресс дня»

По условиям акции игрок выбирает вариант экспресса, составленного букмекером. В случае, если прогноз оказался успешным, суммарный коэффициент увеличивается на 10%. Однако в отличие от предыдущих акций, на этот раз экспресс должен быть оплачен средствами клиента.

Ставки за счет бонусов букмекера 1xBet

Подведем итоги! Стоит ли игрокам получать бонусы и есть ли реальная выгода от них. Как показывает практика, почти 90% новых клиентов конторы, так или иначе, имеют дело с приветственными бонусами. Большая часть делает упор на приветственный бонус для ставок на спорт. Меньший процент игроков предпочитает использовать приветственный бонус для ставок в азартных играх.

Естественно, далеко не все игроки сумели во время отыгрыша бонусов получить выигрыши, тем не менее. Почти все игроки отмечают один существенный плюс в игре за бонусы. Стоит зарегистрироваться, получить бонус в 1xBet и войти в купон, как появляется желание потратить не собственные деньги, а как раз те самые бонусы.

В этом случае риск минимальный. Клиент букмекера тратит только свое личное время, выполняя условия отыгрыша. Деньги игрока, которые поступили после первого депозита остаются на месте.

Однако за всем этим есть немало любопытных факторов:

• почти все предоставленные бонусы нужно отыгрывать;

• условия отыгрыша достаточно жесткие и вероятность выигрыша минимальная;

• выигрыш можно вывести со счета можно только после выполнения вейджера.

Теперь об отыгрыше. По условиям акции игроки могут приветственный бонус потратить только на экспресс. При этом коэффициенты должны быть от 1.40 и выше. Вероятность такого исхода в футболе, в хоккее, в теннисе, в боксе крайне мала. Следовательно, шансов на то, что ваш экспресс окажется точным, не высоки.

Это один момент. Следующий аспект - сама ставка. Экспрессы редко когда удается спрогнозировать с высокой точностью. Желание поднять суммарный коэффициент вынуждает брать в расчет больше количество событий, однако в этом случае вероятность успешности ставки крайне мала.

Последний аспект! Если удалось получить одну выигрышную экспресс-ставку, нет никаких гарантий, что последующие два или четыре экспресса окажутся точными.

Напоминаем! По условиям акции приветственный бонус отыгрывается с вейджером х5. Бонус за первый депозит отыгрывается с вейджером х3.

Как результат, игрок потратил на отыгрыш уйму времени, а результата нет. Тем не менее, не стоит отказываться от возможности сыграть за счет букмекера. Более того, во время отыгрыша можно получить ценный опыт, испробовать на практике игровую стратегию.

Если повезет, хорошо. Нет выигрышей, ничего страшного. Потрачены бонусы, тогда как собственные средства на счету целые и невредимые.

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