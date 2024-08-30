Онлайн-кинотеатр стал партнером вещателя Setanta Sports и будет показывать крупнейшие мировые чемпионаты и турниры. Первыми трансляциями нового спортивного раздела станут матчи Ла Лиги, АПЛ и гонка 16-го этапа Формулы-1 Гран-при Италии.

Кинопоиск открывает раздел «Спорт» в Казахстане с трансляциями Setanta Sports: матчей АПЛ, Ла Лиги, НХЛ, турниров UFC и автогонок Формула-1

На Кинопоиске подписчикам Яндекс Плюса на территории Казахстана стал доступен раздел «Спорт», в котором можно смотреть трансляции главных спортивных событий из мира футбола, хоккея, единоборств, автогонок, баскетбола и тенниса в рамках соглашения с холдингом Setanta Sports. Все спортивные трансляции проходят в эфире телеканалов вещателя — Setanta Sports 1, Setanta Sports 2, Setanta Qazaqstan.

Среди футбольных чемпионатов болельщикам с сезона 2024-2025 доступны трансляции матчей АПЛ (Английской Премьер-лиги), Ла Лиги (Чемпионата Испании), Серии А (Чемпионата Италии), Бундеслиги (Чемпионата Германии) и другие. Помимо футбола на Кинопоиске теперь можно следить за чемпионатом мира по кольцевым автогонкам — Формула-1, наблюдать за выступлениями лучших бойцов UFC и играми теннисистов в турнирах ATP (ATP 1000 и Finals) и WTA.

Первой трансляцией нового спортивного раздела 29 августа станет матч Ла Лиги между «Лас-Пальмас» и «Реал Мадрид». Среди следующих трансляций до конца недели — встреча «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем» в АПЛ и гонка Гран-при Италии 16-го этапа Формулы-1, которые пройдут 1 сентября.

В октябре казахстанских зрителей в разделе «Спорт» на Кинопоиске ждут трансляции матчей нового сезона НХЛ (Национальной хоккейной лиги) — первые встречи 4 и 5 октября проведут «Нью-Джерси Девилз» с «Баффало Сейбрз». А в конце октября стартует новый сезон НБА (Национальной баскетбольной ассоциации).

Спортивные трансляции на Кинопоиске в Казахстане становятся все более популярными. Этим летом мы показывали матчи Евро-2024, и по суммарной аудитории подписчиков Плюса в июне они попали в топ-10 наравне с фильмами и сериалами. Мы продолжим развивать раздел и предлагать еще больше контента для всех любителей спорта в регионе-, рассказал Владимир Горбунов, генеральный директор Яндекс Плюс в Центральной Азии и Кавказе.

Также в разделе «Спорт» на Кинопоиске доступны эксклюзивные трансляции Первой лиги России по футболу и турниров по армрестлингу серии King of the table. События из мира единоборств – Top Dog, RCC Hard и Fight Nights – можно смотреть в эфире телеканала Udar, а на viju+ Sport доступны трансляции автоспорта и южноамериканского футбола. Локальные телеканалы QArena, QLeague и QFootbal транслируют матчи Казахстанской Премьер-Лиги, а Sport+Qazaqstan показывает бои стремительно растущего ММА-промоушена Naiza.

Помимо спортивных трансляций с подпиской Яндекс Плюс можно смотреть кино и сериалы на Кинопоиске, пользоваться книжным сервисом Букмейт, слушать любимых исполнителей на Яндекс Музыке, получать кэшбек баллами Плюса за покупки в сервисах Яндекс Афиши, Go, Еде и Заправках. В Плюс можно добавить до трех близких, при этом у каждого будет свой аккаунт, баллы Плюса, персональные подборки и рекомендации. Смотреть кино и слушать музыку можно на 10 устройствах — на телефоне, ноутбуке, Смарт ТВ, Станции и других. К подписке можно подключить до 4 аккаунтов, дополнительные опции и получать кэшбек и специальные предложения в партнерских сервисах.

Setanta Sports — международный спортивный вещатель, предоставляющий премиальные ТВ- и ОТТ-услуги в 14 странах более двадцати лет. С момента запуска своей ОТТ-платформы www.setantasports.com компания создала внушительное портфолио прав на трансляцию различных видов спорта, включая футбол, баскетбол, хоккей, теннис, автогонки и боевые искусства.

Кинопоиск - видеосервис, входящий в комбинированную подписку Яндекс Плюс, которой на сегодняшний день пользуются уже более 1, 2 млн казахстанцев. По результатам опроса среди пользователей онлайн-кинотеатров во втором квартале 2024 года, видеосервис стал №1 в стране. Кинопоиск эксклюзивно показывает самые успешные фильмы и знаковые сериалы, произведенные в Казахстане: “Пацанские истории”, франшизы “Бизнес по-казахски”, “Хотя бы в кино”, “Брат или брак”, “Таптым-ау сенi”, сериал “Мошенники” и многие другие. По данным видеосервиса, только за первое полугодие 2024 года, подписчики посмотрели более 5 миллионов часов контента, снятого в Казахстане.

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