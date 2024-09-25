АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» в очередной раз подтвердило статус надёжного поставщика электроэнергии и получило Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов. Ремонтная программа по подготовке энергопредприятия к работе в предстоящий ОЗП успешно завершена на 100%.

АО «МРЭК» получило паспорт готовности к зимнему периоду

Документ, свидетельствующий о качественном и своевременном выполнении всех необходимых подготовительных мероприятий, выдан 25 сентября 2024 года Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

Для нас, энергетиков, Паспорт готовности является наиболее важным документом. Он подтверждает способность наших энергообъектов функционировать в осенне-зимний период, когда потребление энергии возрастает и может достигать пиковых значений. Специалисты АО «МРЭК» провели подготовку с максимальной тщательностью, уделив особое внимание социально значимым потребителям, таким как школы, детские сады и медицинские учреждения. Мы полностью готовы справиться с аномальными погодными условиями и обеспечить бесперебойное электроснабжение жителей региона, — подчеркнул заместитель Председателя Правления по эксплуатации и главный инженер АО «МРЭК» Кадырхан Ермекбай.

Напомним, 1 апреля 2024 года энергетики АО «МРЭК» приступили к активной подготовке электросетевых объектов к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода. Так, в ходе подготовки к ОЗП энергетики АО «МРЭК» выполнили все запланированные объемы работ по техническому перевооружению и реконструкции, а также плановые задания по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электросетей, влияющих на прохождение ОЗП 2024–2025 годов. Весь комплекс мероприятий проводился строго согласно утвержденному графику.

В рамках ремонтной программы энергетики АО «МРЭК» отремонтировали 488,6 км воздушных линий, 116 комплектных трансформаторных подстанций (6/10 кВ), 5 силовых трансформаторов (35 кВ и выше) с восстановлением изоляционных характеристик на подстанциях «Опорная Т-1,2», «Теньга Т-1,2» и «Асар Т-2». Ремонт на подстанциях (35–220 кВ) был завершен на 100%.

Для повышения надежности электрических сетей специалисты АО «МРЭК» заменили дефектные опоры, а также физически изношенные провода. Фарфоровые изоляторы длительного срока эксплуатации заменили на новые стеклянные.

Произведен ремонт 192 бетонных оснований опор высоковольтных линий (ВЛ-110 кВ), а также установки дополнительных ригелей на опорах ВЛ-10 кВ от подстанции «Южная».

Кроме того, вне плана энергетики произвели работы по замене устаревших отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели на подстанции «Г-4» (35/6 кВ). Дополнительно заменены дефектные стойки УСО и проведен монтаж комплекта трансформаторов тока (110 кВ) на подстанции «3Г» (110/10 кВ). Также специалисты компании заменили трансформаторы тока (110 кВ) с истекшим сроком эксплуатации на подстанции «Жетыбай» (110/35/6 кВ).

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