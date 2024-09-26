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26.09.2024, 16:35

Как жаловаться в Bereke?

Новости компаний 0 508

 Чат-боты, повсеместно заменившие людей-консультантов, часто вызывают раздражение клиентов. Особенно остро напряжение ощущается среди потребителей услуг в банковском секторе. Несмотря на глобальную цифровизацию, собственникам и управленцам предприятий крайне важно быстро и вживую проконсультироваться с таким же живым и компетентным человеком. Bereke Bank предоставляет такую возможность и даже немного больше.

Как жаловаться в Bereke?
Как жаловаться в Bereke?

Пожаловаться на проблему, указать на техническую ошибку, разобраться с новой опцией – поводов для обращения в банк у клиентов всегда много. Люди, сосредоточенные на стратегическом развитии, с большой неохотой погружаются в финансовую операционку. Но деньги, как и налоговые инспекторы, любят порядок. Поэтому персональный менеджер, который может  высвободить бизнесмену массу времени, долгое время был роскошью, доступной только для самых избранных крупных клиентов. Остальные партнеры банков в этом смысле обделены и вынуждены «разговаривать» с  роботами, переключая цифры в телефоне.

Новая философия Bereke Business построена на особом отношении к каждому предпринимателю. Как только собственник бизнеса становится клиентом Bereke Bank, то сразу получает контакты своего индивидуального консультанта и может обращаться к нему в любое время по всем вопросам, связанным с банковскими услугами. Персональный менеджер – важная, но не единственная возможность общаться с клиентами, чтобы вместе совершенствовать работу банка. Человек может жаловаться, спрашивать, предлагать через соцсети, колл-центр, обращения на сайте. Все письма и сообщения детально изучаются, анализируются, систематизируются, и разработчики продуктов банка предлагают комплексные решения. А клиент принимает участие в тестировании услуги, обновленной по его запросу.

Именно так родились новые продукты Bereke Business «Собери тариф сам» и «Собери свой депозит», где предприниматель сам выбирает условия для своего вклада или наполнение своего тарифного плана обслуживания. Клиент не желает переплачивать за опции, которые ему не нужны? Сделано: не будет переплачивать. Он хочет самостоятельно устанавливать сроки получения вознаграждения? Сделано: от 2 дней до 3 лет – выбирайте любой период и частоту начисления вознаграждения хоть каждый день.

Менеджеры в отделениях и на онлайн-связи всегда готовы по-человечески помочь клиентам, а не просто оказывать услуги в рамках своего функционала. И такие истории уже есть. Мы расскажем о них в специальном проекте «Счастливый клиент». Это хроники особого отношения к своей работе и к людям от менеджеров-амбассадоров Bereke Business. Очень скоро «Счастливый клиент» появится на медиаресурсах Bereke Bank. 

И поскольку в центре внимания Bereke Business сам предприниматель, то и его личные истории заслуживают особого отношения. Новый проект «Берекелi Кәсіпкер» расскажет о достижениях клиентов, поделится их опытом неудач, протранслирует ценности ответственного бизнеса.   

Развивая философию «слышащего банка», Bereke формирует новую экосистему Bereke Business, где бизнес-клиенты выступают не просто в качестве получателей услуг. Теперь предприниматель может занимать в отношениях с банком проактивную позицию, чтобы максимально упростить для себя ведение финансов. Отныне можно больше времени, сил и ресурсов тратить на собственный бизнес и не отвлекаться на банковскую бюрократию.  Все в выигрыше: Bereke Bank развивает инфраструктуру под четкие запросы и получает лояльных клиентов, а бизнесмен чувствует себя свободным и защищенным, опираясь на надежного финансового партнера.

Пора попробовать - для новых клиентов действуют дополнительные приветственные бонусы в виде бесплатного обслуживания по определенному перечню банковских услуг. Со всеми подробностями можно ознакомиться на сайте, в соцсетях, в отделениях Bereke Bank или по короткому номеру для бизнес-клиентов 7744, звонок с мобильных – бесплатно.

www.berekebank.kz  
@berekebank
@berekebusiness_kz
@bereke.team
youtube.com/@bereke_bank
tiktok.com/@bereke_bank    

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