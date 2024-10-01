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01.10.2024, 13:30

Кинопоиск начал транслировать матчи Лиги чемпионов и футбольных еврокубков в Казахстане

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Зрители онлайн-кинотеатра смогут увидеть среди первых трансляций встречи «Арсенала» с «ПСЖ» и «Байера» с «Миланом» 1 октября.

 

Кинопоиск начал транслировать матчи Лиги чемпионов и футбольных еврокубков в Казахстане
Кинопоиск начал транслировать матчи Лиги чемпионов и футбольных еврокубков в Казахстане

Алматы, Казахстан — Казахстанским подписчикам Яндекс Плюса теперь доступны трансляции матчей Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций. Их можно посмотреть в прямом эфире и в записи на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Q Arena и Q League. 

Во втором туре Лиги чемпионов 2024/25 состоятся важные встречи: «Арсенал» примет «Пари Сен-Жермен» 1 октября, а «Байер Леверкузен» сыграет против «Милана» в тот же день. В прошлом сезоне «ПСЖ» достиг четвертьфинала, но вылетел от более сильного соперника, а «Арсенал» не прошел групповой этап. «Байер» завершил свой путь в Лиге Европы, а «Милан» дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Интеру».

Уже в первом туре Лиги чемпионов этого сезона «Манчестер Сити» и «Интер» сыграли вничью (0:0), повторив противостояние прошлого финала, где победу одержал Сити со счетом 1:0. Ближайшие матчи с участием финалистов, которые покажет Кинопоиск, пройдут 2 октября: «Манчестер Сити» сыграет с «Слована Братислава», а «Интер» встретится с «Црвеной Звездой».

С этого сезона Лига чемпионов проводится по новому формату: больше нет группового этапа, а вместо него команды играют в лиговом этапе, где каждая команда проведет восемь матчей против разных соперников. Это увеличило количество игр и добавило больше интриги в турнир​.

Среди матчей Лиги Европы 3 октября в онлайн-кинотеатре можно будет посмотреть следующие матчи: «Ференцварош» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур», «Реал Сосьедад» встретится с «Андерлехт», а «Лацио» примет «Ниццу». Позже, «Эльфсборг» сыграет против «Ромы», а «Порту» встретится с «Манчестер Юнайтед». На следующий день, 4 октября, пройдут матчи «Галатасарай» против «Эльфсборг» и «Брага» против «Будё-Глимт». В Лиге Конференций казахстанский клуб «Астана» в декабре встретится с лондонским «Челси».

С подпиской Яндекс Плюс казахстанским зрителям в разделе “Спорт” на Кинопоиске доступны трансляции крупнейших мировых спортивных событий: ранее онлайн-кинотеатр стал партнером вещателя Setanta Sports и транслирует матчи АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги, а также Формула-1, теннисные турниры ATP, турниры UFC и другие единоборства. 

Впервые спортивные трансляции на Кинопоиске появились этим летом со стартом Евро-2024, и уже с первых трансляций матчи чемпионата Европы попали в топ-10 по просмотрам на Кинопоиске, наравне с популярными фильмами и сериалами. Помимо спортивных трансляций, подписчикам Яндекс Плюс доступны фильмы, сериалы, книги, треки различных исполнителей на Яндекс Музыке и кэшбек баллами за покупки в других сервисах Яндекса в Казахстане.

Спорт на Кинопоиске: hd.kinopoisk.ru/sport.

Кинопоиск - видеосервис, входящий в комбинированную подписку Яндекс Плюс, которой на сегодняшний день пользуются уже более 1,3 млн казахстанцев. По  результатам опроса среди пользователей онлайн-кинотеатров во втором квартале 2024 года, видеосервис стал №1 в стране. Кинопоиск эксклюзивно показывает  успешные фильмы и сериалы, произведенные в Казахстане: “Пацанские истории”, франшизы “Бизнес по-казахски”, “Хотя бы в кино”, “Брат или брак”, “Таптым-ау сенi”, сериал “Мошенники” и многие другие. По данным видеосервиса, только за первое полугодие 2024 года, подписчики посмотрели более 5 миллионов часов контента, снятого в Казахстане

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