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28.10.2024, 16:00

Уникальный животный и растительный мир Мангистауской области

Новости компаний 0 537

Проект «EcoBilim.KZ» является критически важным шагом в сохранении уникального биоразнообразия данного региона. Мангистауская область славится своими потрясающими природными ландшафтами и богатым биоразнообразием, и именно поэтому защита природного наследия становится важной не только с экологической, но и с социальной точки зрения.

Уникальный животный и растительный мир Мангистауской области
Уникальный животный и растительный мир Мангистауской области

В рамках социального проекта «EcoBilim.KZ», направленного на популяризацию видов животных и растений, встречающихся в Мангистауском регионе, с августа  2024 года  были проведены исследовательские работы на территории Мангистауской области, включая полевые исследования, фото видеосъемки в Устюртском государственном природном заповеднике. На основе собранных данных был подготовлен сборник на казахском и русском языках, посвященный животному и растительному миру Мангистауской области. В дополнение к сборнику, команда проекта разработала не менее 30 статей, включая мультимедийные материалы — фотографии, видео и инфографику, что позволяет детально осветить редкие и эндемичные виды региона.

Для эффективного распространения научных знаний и привлечения внимания общественности к сохранению биоразнообразия региона, 22 октября 2024 года в городе Актау прошла межрегиональная научная конференция под названием «EcoBilim: "Удивительный мир растений и животных Мангистау", на базе Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, одного из ведущих научных и образовательных учреждений Мангистауской области. Конференция собрала участников из различных регионов Казахстана, включая ученых, преподавателей, студентов и представителей общественных организаций.

Тематика конференции обширная и актуальная, охватывающая важные аспекты охраны растительного и животного мира, исследования биоразнообразия региона, а также его экологическое состояние.

Формат мероприятия был комбинированным, что позволило объединить участников как в режиме офлайн, так и онлайн. Это, безусловно, подчеркнуло значимость научно-исследовательской работы, проводимой в регионе, и создало условия для активного взаимодействия между экспертами, преподавателями и студентами. В ходе конференции были представлены научные доклады, образовательные презентации и обсуждения, касающиеся актуальных проблем экологии и сохранения природы.

Одной из ключевых составляющих мероприятии стала фотовыставка на тему «Удивительный мир растений и животных Мангистау».  В Мангистауской области прошли фотовыставки, организованные в пяти ключевых местах региона: в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, Мангистауский Колледж Туризма,  Прикаспийский колледж Болашақ, а также в колледже педагогики и отраслевых технологий «Каспий» в городе Жанаозен. Дополнительно выставки были организованы на набережной города Актау и в торговом центре «Байтерек».

В рамках выставки было представлено 20 фотокартин, отражающих уникальную флору и фауну данного региона, а также 10 картин. Эти работы не только продемонстрировали красоту и разнообразие природы Мангистау, но и стали важным средством информации, способствующим повышению осведомленности о необходимости охраны окружающей среды. Выставки привлекли внимание широкой аудитории и стимулировали обсуждение вопросов защиты экосистемы, что особо важно для будущего нашей страны.

Для ознакомления с публикациями "Уникального растительного и животного мира Мангистауской области" предлагаем вам ознакомиться с нашей работой, пройдя по ссылкам на наши социальные сети:

https://ecobilim.kz/
https://www.facebook.com/EcoBilim.KZ/photos_by?locale=ru_RU
https HYPERLINK "https://www.facebook.com/Kun.KZDialog/photos?locale=ru_RU"://www.facebook.com/Kun.KZDialog/photos?locale=ru_RU

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