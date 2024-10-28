В 2023 году потребление угля достигло рекордных 28% от общего мирового объема первичных энергоресурсов или 164 эксаджоулей (ЭДж). Лидерами по его добыче остаются Китай (3 692 млн.т), Индия (745 млн.т) и США (640 млн.т). Казахстан занимает 9 место в мировом рейтинге с объемом добычи в 117 млн тонн в год.

Казахстанский уголь: лидеры добычи и новые экспортные маршруты

По словам эксперта в области металлургии, до 2040 года уголь останется важным источником энергии для Казахстана. Но при этом он уточняет, что в связи с глобальной декарбонизацией, сложно прогнозировать дальнейшее развитие угольной промышленности страны. Поэтому уже сейчас все крупные производители активно предпринимают меры по совершенствованию своих технологий. А их надежные партнеры ищут маршруты для поставок ресурса в другие страны.

Развитие угледобычи в Казахстане: основные игроки и прогнозы

Согласно информации Министерства промышленности и строительства Казахстана, в 2023 году в стране было добыто 112,7 млн тонн угля. Основные потребители этого ресурса – производители электроэнергии и тепла, которые использовали 65,9 млн тонн, что составляет 58% от общего объема. Экспорт угля превысил 28% и достиг 31,9 млн тонн, что подчеркивает его значимость для экономики страны.

Среди 30 угледобывающих компаний Казахстана, эксперт выделяет 3 самые крупные – ТОО «Богатырь Комир», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», АО «Шубарколь Комир».

Они обеспечивают три четверти общего объема добычи в стране.

Компания «Богатырь Комир» в прошлом году добыла 42 млн тонн угля, что составляет более 37% от общего показателя.

На втором месте по объемам добычи - Eurasian Resources Group (ERG), которая обеспечивает около четверти производства угля через свои дочерние компании - «Евроазиатская энергетическая корпорация» и «Шубарколь Комир».

«Kazakhmys Coal» и «Майкубен-Вест» обеспечивают более 20% добычи.

По словам эксперта, эти компании активно расширяют свои производственные мощности и внедряют технологии, направленные на снижение выбросов вредных веществ. В соответствии с текущими тенденциями, ожидается, что к 2030 году добыча угля в Казахстане может увеличиться на 12 млн тонн.

Экспорт казахстанского угля: как компании адаптируются к новым логистическим вызовам?

Практически третья часть угля Казахстана экспортируется на рынки дальнего и ближнего зарубежья. Но в связи со сложной геополитической ситуацией, некоторые экспортные маршруты закрылись для перевозок. Именно поэтому большинству логистических компаний очень непросто выживать в таких условиях.

В числе поставщиков казахстанского угля на рынки других стран значатся такие компании, как ТОО "Argyn Group", TOO «TAS Trading», Polcarbotrans sp. z o.o.,Trans Komir KZ, Бат Экспорт, Горнопромышленное предприятие «Куу-Чек» и другие. Несколько слов о них.

ТОО "Argyn Group" – это казахстанская компания, которая уже 7 лет занимается поставками угля на международные рынки. Среди ее клиентов – более 30 партнеров из разных стран. За последние годы основными потребителями услуг Argyn Group являются предприятия Узбекистана и Польши.

Эксперт обращает внимание еще на одну казахстанскую компанию, которая занимается экспортом угля - TOO «TAS Trading». Ее основной продукцией является уголь марки Д, с фракцией 50-300 мм. Главным партнером компании является Польша. За последний год TAS Trading осуществила множество удачных экспортных операций. Компания и сегодня находит возможности поставлять уголь в Польшу, налаживает логистические маршруты и с другими рынками Европы.

Среди новых импортеров казахстанского угля значится и польская компания Polcarbotrans sp. z o.o., которая недавно появилась на рынке страны.

Компания специализируется на комплексных логистических и агентских услугах по организации поставок угля на нестандартные направления - с повышенным риском, но и с высокой доходностью.

Известно, что менеджмент Polcarbotrans sp. z o.o. состоит из представителей Белоруссии и Польши. Поэтому не удивительно, что ранее в прессе она упоминалась как компания с большими политическими связями в Белоруссии, а также в Украине. По сведениям эксперта, эта компания долгие годы осуществляла поставки угля из ЛНР и ДНР в Украину. И сегодня, даже в таких непростых условиях, она нашла возможность доставлять уголь в эту страну. Осуществляет поставки такими маршрутами: 1) через сухопутную границу Белоруссии и Польши; 2) через порты России, затем - Польши и транзитом в Украину.

Эксперт считает, что такое неординарное решение позволит компании реализовывать продукцию по более выгодным ценам. Ведь не секрет, что в связи с геополитическими проблемами в стране, стоимость угля в Украине подскочили до рекордного уровня.

Наряду с остальными также следует выделить компанию, которая специализируется на поставках казахстанского угля в страны ЕС и СНГ – это Trans Komir KZ. Основными потребителями ее услуг являются Польша, Швейцария, Россия и Киргизия. Главное предназначение угольной продукции от этого поставщика направлено на нужды энергетических и промышленных предприятий.

Таким образом, эксперт отмечает, что несмотря на сложные внешние и внутриэкономические факторы, добыча и угольное производство Казахстана продолжают развиваться. Компании, задействованные в этом процессе, делают все возможное, чтобы их продукция была востребована среди мировых потребителей и удовлетворяла собственные нужды страны. В свою очередь, угольные импортеры ищут рынки сбыта и налаживают работу непростых логистических маршрутов.

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