18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.81
527.62
5.02
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
28.10.2024, 18:37

Казахстанский уголь: лидеры добычи и новые экспортные маршруты

Новости компаний 0 425

В 2023 году потребление угля достигло рекордных 28% от общего мирового объема первичных энергоресурсов или 164 эксаджоулей (ЭДж). Лидерами по его добыче остаются Китай (3 692 млн.т), Индия (745 млн.т) и США (640 млн.т).  Казахстан занимает 9 место в мировом рейтинге с объемом добычи в 117 млн тонн в год.

Казахстанский уголь: лидеры добычи и новые экспортные маршруты
Казахстанский уголь: лидеры добычи и новые экспортные маршруты

По словам эксперта в области металлургии, до 2040 года уголь останется важным источником энергии для Казахстана. Но при этом он уточняет, что в связи с глобальной декарбонизацией, сложно прогнозировать дальнейшее развитие угольной промышленности страны. Поэтому уже сейчас все крупные производители активно предпринимают меры по совершенствованию своих технологий. А их надежные партнеры ищут маршруты для поставок ресурса в другие страны.

Развитие угледобычи в Казахстане: основные игроки и прогнозы

Согласно информации Министерства промышленности и строительства Казахстана, в 2023 году в стране было добыто 112,7 млн тонн угля. Основные потребители этого ресурса – производители электроэнергии и тепла, которые использовали 65,9 млн тонн, что составляет 58% от общего объема. Экспорт угля превысил 28% и достиг 31,9 млн тонн, что подчеркивает его значимость для экономики страны.

Среди 30 угледобывающих компаний Казахстана, эксперт выделяет 3 самые крупные – ТОО «Богатырь Комир», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», АО «Шубарколь Комир».

Они обеспечивают три четверти общего объема добычи в стране.

Компания «Богатырь Комир» в прошлом году добыла 42 млн тонн угля, что составляет более 37% от общего показателя.

На втором месте по объемам добычи - Eurasian Resources Group (ERG), которая обеспечивает около четверти производства угля через свои дочерние компании - «Евроазиатская энергетическая корпорация» и «Шубарколь Комир».

«Kazakhmys Coal» и «Майкубен-Вест» обеспечивают более 20% добычи.

По словам эксперта, эти компании активно расширяют свои производственные мощности и внедряют технологии, направленные на снижение выбросов вредных веществ. В соответствии с текущими тенденциями, ожидается, что к 2030 году добыча угля в Казахстане может увеличиться на 12 млн тонн.

Экспорт казахстанского угля: как компании адаптируются к новым логистическим вызовам?

Практически третья часть угля Казахстана экспортируется на рынки дальнего и ближнего зарубежья. Но в связи со сложной геополитической ситуацией, некоторые экспортные маршруты закрылись для перевозок. Именно поэтому большинству логистических компаний очень непросто выживать в таких условиях.

В числе поставщиков казахстанского угля на рынки других стран значатся такие компании, как ТОО "Argyn Group", TOO «TAS Trading», Polcarbotrans sp. z o.o.,Trans Komir KZ, Бат Экспорт, Горнопромышленное предприятие «Куу-Чек» и другие. Несколько слов о них.

ТОО "Argyn Group" – это казахстанская компания, которая уже 7 лет занимается поставками угля на международные рынки. Среди ее клиентов – более 30 партнеров из разных стран. За последние годы основными потребителями услуг Argyn Group являются предприятия Узбекистана и Польши.

Эксперт обращает внимание еще на одну казахстанскую компанию, которая занимается экспортом угля - TOO «TAS Trading».  Ее основной продукцией является уголь марки Д, с фракцией 50-300 мм. Главным партнером компании является Польша. За последний год TAS Trading осуществила множество удачных экспортных операций. Компания и сегодня находит возможности поставлять уголь в Польшу, налаживает логистические маршруты и с другими рынками Европы.

Среди новых импортеров казахстанского угля значится и польская компания Polcarbotrans sp. z o.o., которая недавно появилась на рынке страны.

Компания специализируется на комплексных логистических и агентских услугах по организации поставок угля на нестандартные направления - с повышенным риском, но и с высокой доходностью. 

Известно, что менеджмент Polcarbotrans sp. z o.o. состоит из представителей Белоруссии и Польши. Поэтому не удивительно, что ранее в прессе она упоминалась как компания с большими политическими связями в Белоруссии, а также в Украине. По сведениям эксперта, эта компания долгие годы осуществляла поставки угля из ЛНР и ДНР в Украину. И сегодня, даже в таких непростых условиях, она нашла возможность доставлять уголь в эту страну. Осуществляет поставки такими маршрутами: 1) через сухопутную границу Белоруссии и Польши; 2) через порты России, затем - Польши и транзитом в Украину.

Эксперт считает, что такое неординарное решение позволит компании реализовывать продукцию по более выгодным ценам. Ведь не секрет, что в связи с геополитическими проблемами в стране, стоимость угля в Украине подскочили до рекордного уровня.

Наряду с остальными также следует выделить компанию, которая специализируется на поставках казахстанского угля в страны ЕС и СНГ – это Trans Komir KZ. Основными потребителями ее услуг являются Польша, Швейцария, Россия и Киргизия. Главное предназначение угольной продукции от этого поставщика направлено на нужды энергетических и промышленных предприятий.

Таким образом, эксперт отмечает, что несмотря на сложные внешние и внутриэкономические факторы, добыча и угольное производство Казахстана продолжают развиваться. Компании, задействованные в этом процессе, делают все возможное, чтобы их продукция была востребована среди мировых потребителей и удовлетворяла собственные нужды страны. В свою очередь, угольные импортеры ищут рынки сбыта и налаживают работу непростых логистических маршрутов.

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...