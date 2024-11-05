Англичане лидируют: кому пророчат победу в Лиге Европы

Как и в других еврокубках, в Лиге Европы с этого года изменился формат. Теперь команды играют по 8 матчей в групповом раунде (4 дома и 4 в гостях). Соперники каждый раз разные, что усложняет прогнозирование результатов и делает борьбу за выход в плей-офф более непредсказуемой. Но это не помешало аналитикам выделить главных претендентов на трофей.

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На сайтах, где публикуют прогнозы на футбол, Лиге Европы уделяется особенное внимание. Накануне каждого тура можно изучить подробные расклады на каждый матч. Мы же расскажем, кого эксперты выделяют в качестве претендентов на победу в турнире.

Топ-3 фаворитов: англичане уверенно лидируют

В этом году в Лиге Европы оказалось сразу два гранда английского футбола. Неудивительно, что они и стали главными фаворитами.

«Тоттенхэм» — коэффициенты от 5.00. Лондонский клуб с ценой состава более 788 млн (по данным Transfermarkt) не очень внятно начал новый сезон в АПЛ, но в Лиге Европы выиграл два первых матча и уверенно держится в лидирующей группе. Команда Ангелоса Постекоглу ищет свою игру, в составе много молодых футболистов, которые только адаптируются к топовому футболу. Но потенциал для победы в ЛЕ у «Тоттенхэма» однозначно есть.

«Манчестер Юнайтед» — коэффициенты от 7.00. Команда болтается в середине турнирной таблицы АПЛ, а в Лиге Европы и вовсе занимала 21-е место после двух туров с двумя ничейными результатами. Тем не менее эксперты верят в потенциал команды.

«Атлетик Бильбао» — коэффициенты от 9.00. Тут сразу виден разрыв в стоимости состава, здесь она составляет 338,7 млн. Но главный тренер Эрнесто Вальверде собрал боевитую банду, в которой есть как матёрые ветераны, так и молодые таланты. У команды неплохо поставлена игра и есть все шансы пошуметь в Лиге Европы — в отдельном матче «Атлетик» способен одолеть едва ли не любого соперника.

Претенденты второго эшелона: доминируют итальянцы

За тройкой лидеров расположилось другое трио.

«Рома» — коэффициенты от 11.00. Римский клуб только нащупывает свою игру под руководством Ивана Юрича. Команда не очень успешна в Серии А, а в Лиге Европы после двух туров и вовсе болталась на дне таблицы с одной победой и одним поражением. Но потенциал у клуба есть, и пока хватает времени, чтобы поправить свои дела в таблице и продолжить борьбу за трофей в плей-офф.

«Лацио» — коэффициенты от 11.00. Второй клуб из столицы Италии не отстаёт от «Ромы». Но он заметно выше в Серии А, а в Лиге Европы после двух туров и вовсе шёл на первом месте. Тренер Марко Барони выжимает максимум из состава, и пока он добивается поставленных целей. Но сезон долгий и сумеет ли «Лацио» удержаться на вершине — вопрос.

«Реал Сосьедад» — коэффициенты от 13.00. Испанский клуб, не хватающий звёзд с неба, хорошо показал себя в прошлом сезоне. Но сейчас дела у бело-голубых плохи. Они болтаются в нижней части таблицы Ла Лиги, а в Лиге Европы после двух туров прозябали в третьем десятке с одним баллом. Но главный тренер Ималь Ильгуасиль уверен, что команда успешно преодолеет трудности и наберёт ход в течение сезона.

Краткие итоги

Изучая список фаворитов, можно сделать вывод, что эксперты не обращают внимания на отдельные результаты и положение команд в турнирной таблице после двух туров. Неудачи «Ман Юнайтед», «Ромы» и «Сосьедада» практически не повлияли на котировки. Делать какие-то выводы стоит ближе к окончанию группового раунда, а до той поры ситуация в таблице может поменяться буквально за пару туров.

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