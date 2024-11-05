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05.11.2024, 16:45

Англичане лидируют: кому пророчат победу в Лиге Европы

Новости компаний 0 387

Как и в других еврокубках, в Лиге Европы с этого года изменился формат. Теперь команды играют по 8 матчей в групповом раунде (4 дома и 4 в гостях). Соперники каждый раз разные, что усложняет прогнозирование результатов и делает борьбу за выход в плей-офф более непредсказуемой. Но это не помешало аналитикам выделить главных претендентов на трофей.

Фото Getty Images
Фото Getty Images

На сайтах, где публикуют прогнозы на футбол, Лиге Европы уделяется особенное внимание. Накануне каждого тура можно изучить подробные расклады на каждый матч. Мы же расскажем, кого эксперты выделяют в качестве претендентов на победу в турнире.

Топ-3 фаворитов: англичане уверенно лидируют

В этом году в Лиге Европы оказалось сразу два гранда английского футбола. Неудивительно, что они и стали главными фаворитами.

«Тоттенхэм» — коэффициенты от 5.00. Лондонский клуб с ценой состава более 788 млн (по данным Transfermarkt) не очень внятно начал новый сезон в АПЛ, но в Лиге Европы выиграл два первых матча и уверенно держится в лидирующей группе. Команда Ангелоса Постекоглу ищет свою игру, в составе много молодых футболистов, которые только адаптируются к топовому футболу. Но потенциал для победы в ЛЕ у «Тоттенхэма» однозначно есть.

«Манчестер Юнайтед» — коэффициенты от 7.00. Команда болтается в середине турнирной таблицы АПЛ, а в Лиге Европы и вовсе занимала 21-е место после двух туров с двумя ничейными результатами. Тем не менее эксперты верят в потенциал команды.

«Атлетик Бильбао» — коэффициенты от 9.00. Тут сразу виден разрыв в стоимости состава, здесь она составляет 338,7 млн. Но главный тренер Эрнесто Вальверде собрал боевитую банду, в которой есть как матёрые ветераны, так и молодые таланты. У команды неплохо поставлена игра и есть все шансы пошуметь в Лиге Европы — в отдельном матче «Атлетик» способен одолеть едва ли не любого соперника.

Претенденты второго эшелона: доминируют итальянцы

За тройкой лидеров расположилось другое трио.

«Рома» — коэффициенты от 11.00. Римский клуб только нащупывает свою игру под руководством Ивана Юрича. Команда не очень успешна в Серии А, а в Лиге Европы после двух туров и вовсе болталась на дне таблицы с одной победой и одним поражением. Но потенциал у клуба есть, и пока хватает времени, чтобы поправить свои дела в таблице и продолжить борьбу за трофей в плей-офф.

«Лацио» — коэффициенты от 11.00. Второй клуб из столицы Италии не отстаёт от «Ромы». Но он заметно выше в Серии А, а в Лиге Европы после двух туров и вовсе шёл на первом месте. Тренер Марко Барони выжимает максимум из состава, и пока он добивается поставленных целей. Но сезон долгий и сумеет ли «Лацио» удержаться на вершине — вопрос.

«Реал Сосьедад» — коэффициенты от 13.00. Испанский клуб, не хватающий звёзд с неба, хорошо показал себя в прошлом сезоне. Но сейчас дела у бело-голубых плохи. Они болтаются в нижней части таблицы Ла Лиги, а в Лиге Европы после двух туров прозябали в третьем десятке с одним баллом. Но главный тренер Ималь Ильгуасиль уверен, что команда успешно преодолеет трудности и наберёт ход в течение сезона.

Краткие итоги

Изучая список фаворитов, можно сделать вывод, что эксперты не обращают внимания на отдельные результаты и положение команд в турнирной таблице после двух туров. Неудачи «Ман Юнайтед», «Ромы» и «Сосьедада» практически не повлияли на котировки. Делать какие-то выводы стоит ближе к окончанию группового раунда, а до той поры ситуация в таблице может поменяться буквально за пару туров.

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