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06.11.2024, 15:05

Биоразнообразие Мангистау: Результаты исследования видов животных и растений в рамках проекта «EcoBilim.KZ»

Новости компаний 0 369

В рамках социального проекта «EcoBilim.KZ», направленного на популяризацию видов животных и растений, встречающихся в Мангистауской области, с августа 2024 года были проведены обширные исследовательские работы на территории Мангистауской области, включающие, фото - и видеосъемку в Устюртском государственном природном заповеднике, что позволило собрать и систематизировать уникальные данные о биоразнообразии региона.  В результате этой работы был подготовлен сборник на казахском и русском языках, посвящен животному и растительному миру Мангистауской области.

Биоразнообразие Мангистау
Биоразнообразие Мангистау

Сборник включает в себя детальные описания различных видов флоры и фауны, их экосистемные роли, местообитания, поведенческие особенности, информацию о размножении и миграции, а также данные о состоянии популяций и угрозах, с которыми они сталкиваются, что делает данный сборник ценным ресурсом для каждого читателя, а также для всех, кто интересуется природным наследием данного региона. Сборник не только повышает осведомленность о важности сохранения биологического разнообразия, но и способствует развитию экологического сознания среди населения, подчеркивая необходимость охраны уникальных экосистем Мангистау, которые играют важную роль в поддержании экологического баланса и устойчивости окружающей среды.

Растительный мир Мангистауской области отличается удивительным разнообразием. Эта уникальная экосистема является домом для множества редких и уникальных видов растений и животных, что делает регион особенно ценным с точки зрения биологического разнообразия. В рамках сборника, посвященного растительному и животному миру Мангистауской области, представлены подробные описания 15 видов растений, среди которых можно встретить такие редкости, как цистанхе солончаковая, ринопеталюм карелина, сарсазан, козлобородник окаймлённолистный, румекс, штокроза розовая, арнебия лежачая, синтенис ягодный, катран беззубый, импомея пурпурная, тюльпан согдийский, ежовник безлистный, мягкоплодник критмолистный, вяз приземистый и крупноцветная акация. Каждое из этих растений имеет свои уникальные особенности и играет важную роль в экосистеме региона, а сборник подробно рассматривает их биологические характеристики, местообитания и значение для окружающей среды.

Помимо растительности, в сборнике также представлены 15 видов редких животных, которые обитают в Мангистауской области, таких как каспийский тюлень, каракал, устюртский муфлон, манул, тушканчик, медоед, фламинго, белобрюхий стрелоух, барханный кот, джейран, длинноиглый еж, леопард, двугробый верблюд, корсак и черноспинный геккон. Эти животные не только разнообразят фауну региона, но и играют ключевую роль в поддержании экологического баланса. Сборник предлагает глубокое погружение в их поведение, экосистемные роли и угрозы, с которыми они сталкиваются в условиях меняющейся среды обитания.

 

Таким образом, данный сборник становится не только ценным источником информации для жителей страны, но и важным инструментом для повышения осведомленности общественности о необходимости охраны уникального биоразнообразия Мангистауской области.

Проект реализован ОФ Национальный фонд социального развития «Серпін» при поддержке  НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (ЦПГИ) и управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

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