Ипотека — это вид кредитования, при котором банк берет вашу недвижимость в залог. И пока вы не выплатите все денежные средства, полноценно распоряжаться жильем вы не можете. То есть сделать ремонт разрешается, а вот продать или подарить — только с разрешения банка.

Как работает ипотека: главные особенности такого кредита

Преимущества ипотеки

Во многом преимущества ипотеки зависят от условий кредитования. Например, квартира без первоначального взноса возможна в компании BI Group — такое предложение размещено на официальном сайте.

Другие плюсы, которые вы можете ощутить:

возможность купить жилье, не имея на руках нужной суммы;

это инвестиция в недвижимость, стоимость которой постоянно растет;

сразу же после оформления сделки можно делать ремонт и жить в квартире;

есть возможность досрочного погашения кредита;

банк проверяет юридическую чистоту квартиры и вы можете не волноваться о безопасности сделки.

В классическом варианте ипотечного кредита вы платите первоначальный взнос, а после — постепенно выплачиваете остаток суммы. Сроки могут быть разными — все зависит от конкретных предложений банка и ваших предпочтений.

В случае с ипотекой без первоначального взноса используют дополнительный залог. Он снимает нагрузку с вашего бюджета и обеспечивает гарантии банку.

Минусы ипотеки

Не стоит забывать, что у каждого инструмента кредитования есть и недостатки. К минусам относятся:

переплаты за счет процентов — однако в итоге с учетом инфляции эта сумма не будет большой;

дополнительные расходы — например, оплата нотариуса или страхование жилья;

трудности с продажей и обменом жилья во время открытого кредита.

При этом банк выдвигает определенные требования к заемщику. Вам нужно подтвердить свою финансовую стабильность и возможность ежемесячно выделять немаленькую сумму на погашение кредита.

Ипотека — действительно полезный инструмент для тех, кто хочет приобрести свое жилье уже сейчас, ведь на накопление денег необходимо время. Однако нужно понимать, готовы ли вы к такой финансовой ответственности, а значит и принимать только взвешенное решение.

На правах рекламы