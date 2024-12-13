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13.12.2024, 10:36

Когда прочность встречается с производительностью: смартфон для активных

Новости компаний 0 584

В Казахстане появился новый смартфон, который обещает стать идеальным выбором для тех, кто ищет баланс между качеством, долговечностью и доступной ценой. Обзор подготовлен корреспондентом Lada.kz, и ниже вы сможете ознакомиться с её личным опытом использования устройства.

Когда прочность встречается с производительностью: смартфон для активных
Когда прочность встречается с производительностью: смартфон для активных

Я долго искала смартфон, который бы сочетал отличную камеру, продолжительное время работы от батареи и был бы устойчив к случайным падениям. И вот, в мои руки попал новый Honor X9c. Признаюсь, вначале я не особо рассчитывала, что он оправдает все мои ожидания.

Начну с главного — водостойкость. У меня дома двое детей, поэтому вода на столе, пролитый чай или даже мокрые руки — это обычное дело. Honor X9c выдержал все испытания! Я случайно намочила его под краном, и ничего страшного не произошло. Это так успокаивает, когда не нужно бояться за технику каждый раз, как дети подбегают с мокрыми пальчиками. Ну, конечно, после этого я поставила его под струю воды, чтобы проверить: а реально ли он выдержит? И гаджет справился с этим испытанием.

Про падения тоже скажу: я, как и многие, часто роняю телефон. После падения моего нового друга ни одной трещинки, экран целый, работает идеально. Теперь я точно знаю, что смартфон меня не подведёт в самый неожиданный момент.

Экран оказался ещё одной сильной стороной гаджета. Он большой — 6,78 дюйма, яркий и очень чёткий. Картинка невероятно плавная. А ещё смартфон думает о вашем зрении. Я даже начала читать с телефона вместо планшета, потому что глаза совсем не устают.
 

Камера — отдельная радость! Основная делает суперчёткие фотографии, даже если света мало. Это я оценила, снимая игрушки детей вечером дома. Селфи тоже отличные, как будто с фильтром, но естественно.

Что ещё порадовало — батарея. Зарядила с утра, а к вечеру, после активного дня использования, приложение показывает, что работы телефона хватит ещё на 20 часов 27 минут в активном режиме.

По работе тоже всё идеально. Много памяти, всё быстро открывается, ничего не тормозит, даже если включено несколько приложений.
И что приятно удивило, — Honor X9c оказался гораздо доступнее, чем я ожидала, учитывая все его функции и качество. Он точно справляется с любыми задачами, которые я обычно ставлю перед своим смартфоном, и даже больше. Если вам нужен надёжный и удобный телефон, который не подведёт, этот вариант точно стоит рассмотреть.

Алина Кузнецова
 

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