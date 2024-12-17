Евразийский банк отмечает 30-ю годовщину своей деятельности важными для клиентов событиями — 11 декабря 2024 года в Актау открылся обновленный филиал Евразийского банка. Новый флагманский формат обслуживания обеспечит широкий спектр банковских услуг как для физических, так и юридических лиц. Это важный шаг в реализации стратегии обновления филиальной сети банка по всей стране.

Евразийский банк открыл филиал нового формата в Актау

Новый подход будет направлен на повышение универсальности обслуживания: банк открыт как для физических, так и для юридических лиц. Здесь клиенты смогут открыть дебетные карты с повышенными бонусами, выгодные депозиты, провести платежи и переводы, получить удобные кредитные продукты и многое другое.

Особое внимание также уделено развитию услуг для VIP-клиентов, а также расширению возможностей транзакционного обслуживания для малого и среднего бизнеса. На торжественном мероприятии присутствовали ключевые лица региона: директор АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Мангистауской области Берик Кадиров, директор Мангистауского филиала РГУ Национальный Банк Айдар Ашитов, управляющий директор Блока прямых и партнерских продаж Рустам Жумадилов, директор филиала в Актау Балжан Ургешова и крупные клиенты банка.

Обновленный офис стал светлым, современным и технологичным. Банк продолжает внедрять стратегии, ориентированные на современные тенденции.

Одним из ключевых этапов этой стратегии стало обновление всей сети филиалов уже в 2024 году. Наш филиал в феврале следующего года отпразднует своё 20-летие, которое ознаменует начало новой эпохи для нашего банка в этом регионе. Мы понимаем важность нашей социальной ответственности и рады поддержать проекты, направленные на улучшение жизни местных жителей и развитие города. Уверена, что не только бизнесмены, но и все актаусцы по достоинству оценят наш новый подход к обслуживанию, — сказала директор актауского филиала Балжан Ургешова.

Кроме того, директор филиала подчеркнула, что обновление формата — это лишь начало. В 2025 году банк планирует сделать упор на развитие цифровизации, чтобы его услуги стали максимально доступными в онлайн-формате.

Сегодня банк представлен 18 филиалами во всех регионах Казахстана и обслуживает клиентов в 120 отделениях.

Филиал Евразийского банка в Актау находится по адресу: 5 микрорайон, здание №45.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка

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