Работникам АО «МРЭК» вручены профессиональные награды ко Дню энергетика

С годами стало хорошей традицией отмечать специалистов энергетической отрасли в рамках профессионального праздника — Дня энергетика. Каждый год десятки работников АО «МРЭК» получают заслуженные награды за их значительный вклад в развитие энергетики и многолетнюю добросовестную работу в этой важной сфере.
Этот год не стал исключением. Энергетики АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» отметили свой профессиональный праздник, и это еще раз подчеркнуло важность их труда. Специалисты отрасли всегда находятся на передовой, обеспечивая жителей электрической энергией. Их успешная работа напрямую влияет на энергетическую безопасность региона, и от их профессионализма зависит стабильность всего энергетического комплекса.
23 декабря в актовом зале в здании управления состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика РК. Торжественное собрание началось со слов Председателя Правления АО «МРЭК» Касымхана Сыздыкова. Он поблагодарил работников АО «МРЭК» за ответственность в выполнении производственных задач и взаимовыручку, за профессионализм, преданность избранному делу, значительный и весомый вклад в развитие компании и поздравил всех с профессиональным праздником.
Церемония награждения началась с присуждения звания «Заслуженный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации».
За значительный вклад в развитие энергетики почетное звание присвоено Серіку Дөңбайұлы Жұбаназару, начальнику Бузачинского РЭС АО «МРЭК».
Я благодарен за это высокое признание и горд, что могу продолжать работать на благо энергетической отрасли региона. Это достижение — результат совместной работы всей команды АО «МРЭК», и я разделяю эту награду с каждым сотрудником компании. Спасибо за поддержку и доверие! - сказал Серік Дөңбайұлы.
Энергетика — это сердце любой экономики, а люди, стоящие у руля этой важнейшей отрасли, заслуживают особого признания. За выдающийся вклад в развитие энергетического комплекса, высокий профессионализм и преданность своему делу звание «Почетный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации» присуждается заместителю Председателя Правления АО «МРЭК» по развитию и обеспечению Айдыну Турсынбековичу Карменову.
Многолетняя работа Айдына Турсынбековича стала примером того, как труд, знания и инновационный подход могут преобразовать сложнейшие задачи энергетической отрасли в стабильный и надежный результат.
Почетными грамотами Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации награждены: электромонтер по ремонту высоковольтных линий электропередачи Службы высоковольтных сетей Сактапберген Джанабаевич Кожимов; электромонтер средств диспетчерского технологического оборудования Службы связи и диспетчерского технологического управления Олжас Серікұлы Келманов; PR-менеджер АО «МРЭК» Лиана Рязанцева; мастер Актауского РЭС Азамат Ербосынович Кенжегалиев; сменный мастер Бузачинского РЭС Дуйсенгали Абиевич Узакбаев.
За многолетний и добросовестный труд почетным званием «Ардагер энергетик» награждён главный инженер Жетыбайского РЭС Мирзагул Адаевич Инжибаев. Свой трудовой путь он начал 44 года назад с должности рядового специалиста. Энергетик всю жизнь посвятил отрасли, свою профессию он называет не иначе как призванием. Энергетик принимал активное участие в реализации множества проектов, разрабатывал с центрально-диспетчерской службой оптимальные режимы работы электрических сетей РЭС. Он продолжает обучать персонал, особенно контролеров, в части выявления и ликвидации технических потерь, а также проводит пропагандистско-разъяснительную работу о вреде хищений электроэнергии для потребителей. С его участием достигаются высокие показатели в обеспечении безопасной, надежной и бесперебойной работы электрооборудования Общества. В коллективе пользуется авторитетом и высоким уважением. Своим трудом и отношением к выполнению повседневных обязанностей он стал примером для молодых специалистов и коллег. За многолетнюю работу, профессиональные качества и вклад в энергетическую отрасль Мирзагул Адаевич неоднократно поощрялся отраслевыми наградами. Помимо десятков Благодарственных писем и Почетных грамот, в 2021 году – аким Мангистауской области вручил ему нагрудный знак «Заслуженный энергетик».
В этот день награды ждали и других достойных работников энергетической отрасли. За значительный вклад в развитие электросетевого комплекса, профессионализм и преданность профессии более 30 сотрудникам были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма от имени Председателя Правления АО «МРЭК» и ТОО «Казахстанские коммунальные системы».
Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем энергетика Республики Казахстан! Выражаю благодарность каждому из вас за ответственное отношение к выполнению производственных задач и взаимопомощь. Я высоко ценю ваш профессионализм и компетентность, которые вы проявляете в своей работе. Нас много, и каждый из нас — важная часть одной команды, одной компании. Наша общая цель — это единый результат. Мы обеспечиваем стабильность и надежность в разных сферах жизни. Ваш труд и усилия имеют ключевое значение для функционирования энергосистемы, которая направлена на укрепление энергетической безопасности страны. Поздравляю вас с этим знаменательным праздником и желаю вам безаварийной работы, крепкого здоровья, вдохновения и новых достижений в нашей профессии, — сказал Председатель Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Касымхан Сыздыков.
На правах рекламы
Последние комментарии