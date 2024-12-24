Работникам АО «МРЭК» вручены профессиональные награды ко Дню энергетика

С годами стало хорошей традицией отмечать специалистов энергетической отрасли в рамках профессионального праздника — Дня энергетика. Каждый год десятки работников АО «МРЭК» получают заслуженные награды за их значительный вклад в развитие энергетики и многолетнюю добросовестную работу в этой важной сфере.

Звание «Заслуженный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации» присвоено Серіку Дөңбайұлы Жұбаназару, начальнику Бузачинского РЭС АО «МРЭК»

Этот год не стал исключением. Энергетики АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» отметили свой профессиональный праздник, и это еще раз подчеркнуло важность их труда. Специалисты отрасли всегда находятся на передовой, обеспечивая жителей электрической энергией. Их успешная работа напрямую влияет на энергетическую безопасность региона, и от их профессионализма зависит стабильность всего энергетического комплекса.

23 декабря в актовом зале в здании управления состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика РК. Торжественное собрание началось со слов Председателя Правления АО «МРЭК» Касымхана Сыздыкова. Он поблагодарил работников АО «МРЭК» за ответственность в выполнении производственных задач и взаимовыручку, за профессионализм, преданность избранному делу, значительный и весомый вклад в развитие компании и поздравил всех с профессиональным праздником.

Церемония награждения началась с присуждения звания «Заслуженный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации».

За значительный вклад в развитие энергетики почетное звание присвоено Серіку Дөңбайұлы Жұбаназару, начальнику Бузачинского РЭС АО «МРЭК».

Я благодарен за это высокое признание и горд, что могу продолжать работать на благо энергетической отрасли региона. Это достижение — результат совместной работы всей команды АО «МРЭК», и я разделяю эту награду с каждым сотрудником компании. Спасибо за поддержку и доверие! - сказал Серік Дөңбайұлы.

Энергетика — это сердце любой экономики, а люди, стоящие у руля этой важнейшей отрасли, заслуживают особого признания. За выдающийся вклад в развитие энергетического комплекса, высокий профессионализм и преданность своему делу звание «Почетный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации» присуждается заместителю Председателя Правления АО «МРЭК» по развитию и обеспечению Айдыну Турсынбековичу Карменову.

Многолетняя работа Айдына Турсынбековича стала примером того, как труд, знания и инновационный подход могут преобразовать сложнейшие задачи энергетической отрасли в стабильный и надежный результат.

Почетными грамотами Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации награждены: электромонтер по ремонту высоковольтных линий электропередачи Службы высоковольтных сетей Сактапберген Джанабаевич Кожимов; электромонтер средств диспетчерского технологического оборудования Службы связи и диспетчерского технологического управления Олжас Серікұлы Келманов; PR-менеджер АО «МРЭК» Лиана Рязанцева; мастер Актауского РЭС Азамат Ербосынович Кенжегалиев; сменный мастер Бузачинского РЭС Дуйсенгали Абиевич Узакбаев.

За многолетний и добросовестный труд почетным званием «Ардагер энергетик» награждён главный инженер Жетыбайского РЭС Мирзагул Адаевич Инжибаев. Свой трудовой путь он начал 44 года назад с должности рядового специалиста. Энергетик всю жизнь посвятил отрасли, свою профессию он называет не иначе как призванием. Энергетик принимал активное участие в реализации множества проектов, разрабатывал с центрально-диспетчерской службой оптимальные режимы работы электрических сетей РЭС. Он продолжает обучать персонал, особенно контролеров, в части выявления и ликвидации технических потерь, а также проводит пропагандистско-разъяснительную работу о вреде хищений электроэнергии для потребителей. С его участием достигаются высокие показатели в обеспечении безопасной, надежной и бесперебойной работы электрооборудования Общества. В коллективе пользуется авторитетом и высоким уважением. Своим трудом и отношением к выполнению повседневных обязанностей он стал примером для молодых специалистов и коллег. За многолетнюю работу, профессиональные качества и вклад в энергетическую отрасль Мирзагул Адаевич неоднократно поощрялся отраслевыми наградами. Помимо десятков Благодарственных писем и Почетных грамот, в 2021 году – аким Мангистауской области вручил ему нагрудный знак «Заслуженный энергетик».

В этот день награды ждали и других достойных работников энергетической отрасли. За значительный вклад в развитие электросетевого комплекса, профессионализм и преданность профессии более 30 сотрудникам были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма от имени Председателя Правления АО «МРЭК» и ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем энергетика Республики Казахстан! Выражаю благодарность каждому из вас за ответственное отношение к выполнению производственных задач и взаимопомощь. Я высоко ценю ваш профессионализм и компетентность, которые вы проявляете в своей работе. Нас много, и каждый из нас — важная часть одной команды, одной компании. Наша общая цель — это единый результат. Мы обеспечиваем стабильность и надежность в разных сферах жизни. Ваш труд и усилия имеют ключевое значение для функционирования энергосистемы, которая направлена на укрепление энергетической безопасности страны. Поздравляю вас с этим знаменательным праздником и желаю вам безаварийной работы, крепкого здоровья, вдохновения и новых достижений в нашей профессии, — сказал Председатель Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Касымхан Сыздыков.

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