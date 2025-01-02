Легендарные спортсмены и их жизнь после завершения карьеры

В спорте выступления на высшем уровне не могут длиться всю жизнь. Многие культовые атлеты годами оставались на вершине, но потом вынуждены были уйти на покой. Сегодня болельщики, наблюдающие за соревнованиями и делающие ставки на спорт с телефона, часто размышляют, чем займутся кумиры по окончании карьеры. Для примера можно посмотреть на звёзд прошлых десятилетий.
Хоккеист по прозвищу «Великий» не мог не связать с любимой игрой остаток жизни. В 1999 году он завершил выступления в НХЛ как абсолютный лидер лиги по набранным очкам. Начав карьеру тренера, Гретцки был главным наставником «Финикса» с 2005 по 2009 годы, а также поработал советником и функционером в других командах НХЛ. Его влияние на игру до сих пор ощущают бетторы, интересующиеся в Париматч kz хоккейной линией.
Канадец часто появлялся на телевидении в качестве спортивного эксперта и комментатора. Помимо спорта, Уэйн стал успешным предпринимателем, преуспев в ресторанном и винодельческом бизнесе. Он занимался благотворительностью со своим фондом, финансируя поиск лекарств от рака и помощь сиротам.
Один из лучших кудесников мяча повесил бутсы на гвоздь в 1977 году, став до этого трёхкратным чемпионом мира. Он использовал свою славу не только во благо себе:
Пеле оставался заметной фигурой в спорте и общественной жизни почти до глубокой старости. Только смерть в декабре 2022 года прекратила его служение идеалам спорта и здорового образа жизни.
Один из величайших баскетболистов, которого помнят бетторы, давно делающие онлайн ставки на спорт, прекратил карьеру в 2003 году и заинтересовался предпринимательством. Он стал первым бывшим игроком НБА, полностью владеющим командой — «Шарлотт Хорнетс». Его личный спортивный бренд в сотрудничестве с Nike сделал Джордана миллиардером. Также Майкл жертвовал десятки миллионов долларов на социальные инициативы, здравоохранение и борьбу с расизмом.
Уход из бокса в 1981 году не оставил чемпиона вне общественного внимания. Несмотря на борьбу с болезнью Паркинсона, Али выступал за мир и равенство, основав гуманитарный центр своего имени в Луисвилле (штат Кентукки). Вопреки слабому здоровью, Мохаммед зажёг олимпийский огонь в 1996 году в Атланте, воодушевив миллионы людей бороться за жизнь и свою мечту.
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