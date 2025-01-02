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02.01.2025, 18:11

Легендарные спортсмены и их жизнь после завершения карьеры

Новости компаний 0 427

В спорте выступления на высшем уровне не могут длиться всю жизнь. Многие культовые атлеты годами оставались на вершине, но потом вынуждены были уйти на покой. Сегодня болельщики, наблюдающие за соревнованиями и делающие ставки на спорт с телефона, часто размышляют, чем займутся кумиры по окончании карьеры. Для примера можно посмотреть на звёзд прошлых десятилетий.

Легендарные спортсмены и их жизнь после завершения карьеры
Легендарные спортсмены и их жизнь после завершения карьеры

Уэйн Гретцки: с хоккеем навсегда

Хоккеист по прозвищу «Великий» не мог не связать с любимой игрой остаток жизни. В 1999 году он завершил выступления в НХЛ как абсолютный лидер лиги по набранным очкам. Начав карьеру тренера, Гретцки был главным наставником «Финикса» с 2005 по 2009 годы, а также поработал советником и функционером в других командах НХЛ. Его влияние на игру до сих пор ощущают бетторы, интересующиеся в Париматч kz хоккейной линией.

Канадец часто появлялся на телевидении в качестве спортивного эксперта и комментатора. Помимо спорта, Уэйн стал успешным предпринимателем, преуспев в ресторанном и винодельческом бизнесе. Он занимался благотворительностью со своим фондом, финансируя поиск лекарств от рака и помощь сиротам.

Пеле: амбассадор футбола

Один из лучших кудесников мяча повесил бутсы на гвоздь в 1977 году, став до этого трёхкратным чемпионом мира. Он использовал свою славу не только во благо себе:

  • сотрудничал с ФИФА и ЮНИСЕФ, чтобы популяризировать футбол и связанные с ним социальные инициативы;
  • выпустил немало мемуаров и автобиографических книг, рассказывающих о детстве и карьере, поощряя детей заниматься спортом;
  • основал несколько бизнес-проектов, хоть и не все из них оказались успешными;
  • продвигал ряд социально-экономических инициатив в Бразилии и мире, направленных на помощь и охрану здоровья обездоленных детей.

Пеле оставался заметной фигурой в спорте и общественной жизни почти до глубокой старости. Только смерть в декабре 2022 года прекратила его служение идеалам спорта и здорового образа жизни.

Майкл Джордан: успешный бизнесмен

Один из величайших баскетболистов, которого помнят бетторы, давно делающие онлайн ставки на спорт, прекратил карьеру в 2003 году и заинтересовался предпринимательством. Он стал первым бывшим игроком НБА, полностью владеющим командой — «Шарлотт Хорнетс». Его личный спортивный бренд в сотрудничестве с Nike сделал Джордана миллиардером. Также Майкл жертвовал десятки миллионов долларов на социальные инициативы, здравоохранение и борьбу с расизмом.

Мохаммед Али: боец вне ринга

Уход из бокса в 1981 году не оставил чемпиона вне общественного внимания. Несмотря на борьбу с болезнью Паркинсона, Али выступал за мир и равенство, основав гуманитарный центр своего имени в Луисвилле (штат Кентукки). Вопреки слабому здоровью, Мохаммед зажёг олимпийский огонь в 1996 году в Атланте, воодушевив миллионы людей бороться за жизнь и свою мечту.

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