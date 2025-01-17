Регистрация компании в Китае может стать высокодоходным решением, обусловленным обширностью внутреннего рынка и стремительным экономическим ростом страны. После успешного осуществления масштабных рыночных преобразований Китай укрепил свои позиции в качестве глобального экономического лидера, создав благоприятную среду для основания и экспансии коммерческих организаций. Для оптимального использования инвестиционного потенциала этого государства требуется исполнение ряда процедур, сопряженных с регистрацией юридического лица в Китае.

Регистрация компании в Китае

Преимущества создания компании в Китае

В контексте международного коммерческого права, рассмотрение вопроса о создании бизнеса в Китае предполагает предварительный анализ правовых и финансовых преимуществ, а также сопоставление их с аналогичными выгодами в других юрисдикциях. Начнем с того, что корпорации, входящие в престижный рейтинг Fortune 500, такие как Apple и Oracle, активно осуществляют свою коммерческую деятельность на территории Китайской Народной Республики, воспринимая стремительно развивающуюся экономику этой страны как стратегическую площадку для глобальной экспансии.

Огромный внутренний рынок с населением, превышающим 1,3 миллиарда человек, обеспечивает юридическим лицам стабильную и масштабную клиентскую базу. Географическое положение Китая в Восточной Азии открывает перед иностранными предпринимателями благоприятные перспективы для проникновения на смежные рынки и оптимизации логистических цепочек в границах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В качестве ведущего участника международной торговли, Китай предоставляет иностранным бизнесменам благоприятный правовой режим для управления бизнесом. Регистрация китайской компании позволит интегрироваться в сложные транснациональные корпоративные структуры и эффективно конкурировать на глобальном рынке, обеспечивая устойчивый рост и развитие.

Иностранные предприниматели, осуществляющие инвестиционную деятельность в Китае, могут рассчитывать на широкий спектр экономических стимулов. Государство поддерживает развитие различных секторов экономики, включая агропромышленный комплекс, высокотехнологичные отрасли и промышленное производство. Законодательство предусматривает для иностранных инвесторов, реализующих проекты в приоритетных сферах, предоставление налоговых льгот, государственных субсидий и других видов государственной поддержки.

Регистрация компании в Китае нерезидентом: типы организаций

В соответствии с действующим законодательством, иностранные лица, намеренные открыть компанию в Китае, могут выбрать одну из трех установленных законом организационно-правовых форм, каждая из которых обладает особым правовым режимом и подлежит государственной регистрации.

WFOE, являясь формой общества с иностранными инвестициями, предоставляет иностранным инвесторам возможность полного контроля над корпоративными процессами, включая формирование финансовой политики и операционной стратегии. Принцип сегрегации имущества участников и общества гарантирует, что ответственность учредителей ограничивается размером их вкладов. Полученная прибыль может быть беспрепятственно переведена за рубеж.

Регистрация WFOE в Китае дает такой организации правоспособность на осуществление любой деятельности, не противоречащей нормам национального законодательства. Традиционно, наиболее распространенными сферами деятельности для WFOE в Китае являются консалтинговые услуги, внешнеэкономическая деятельность и промышленное производство.

Создание совместного предприятия с китайским партнером представляет собой эффективный механизм проникновения на китайский рынок. Данная корпоративная структура характеризуется наличием контрольного пакета акций у резидента КНР, что обуславливает его доминирующее положение в процессе принятия управленческих решений. Ключевым преимуществом совместных предприятий в Китае является возможность оперативного масштабирования бизнеса за счет использования существующей инфраструктуры китайского партнера, включая ноу-хау, логистические цепочки и сбытовые каналы.

Создание представительства в Китае является эффективным инструментом для иностранных корпораций для предварительного изучения рынка и формирования позитивного имиджа компании в регионе. Деятельность представительства носит сугубо вспомогательный характер и не предполагает осуществления коммерческих операций. Представительство не вправе заниматься внешнеторговыми сделками, получать доход от своей деятельности и заключать договоры, направленные на получение коммерческой выгоды.

Условия владения бизнесом для иностранных инвесторов в Китае

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях» 2020 года устанавливает правовые нормы, регламентирующие осуществление иностранными инвесторами предпринимательской деятельности на территории КНР. В соответствии с содержащимся в нем «Негативным списком», иностранные инвестиции в Китае подпадают под действие специальных ограничений или запретов в отношении определенных отраслей национальной экономики. Так, иностранная доля участия в капитале телекоммуникационных компаний ограничена 50%.

С целью создания более благоприятного инвестиционного режима власти трансформировали законодательство об иностранных инвестициях. Одним из ключевых элементов данной реформы стала существенная корректировка «Негативного списка», регламентирующего сферы экономической деятельности, недоступные для зарубежных инвесторов. В результате проведенных изменений с 2021 года перечень сфер, где учредить компанию со 100% иностранной собственностью в Китае иностранные предприниматели ранее не имели возможности, был значительно сокращен. В процессе реализации данной реформы был осуществлен беспрецедентный шаг — открытие сектора услуг для иностранных инвесторов.

Как открыть компанию в Китае?

Длительность процесса легализации компании в Китае существенно зависит от типа создаваемого юридического лица и может колебаться в пределах от нескольких недель до нескольких месяцев. Этапы регистрации китайской компании:

Определение приоритетного направления коммерческой деятельности и выбор оптимальной организационно-правовой формы. Разработка и утверждение официального наименования нового юридического лица на китайском языке с последующей проверкой его уникальности и соответствия нормативным требованиям в компетентном органе, таком как Управление промышленности и торговли (AIC). Подготовка полного пакета учредительных и сопутствующих документов для подачи в регистрирующий орган + осуществление оплаты установленных государственных пошлин.

Получение сертификата об инкорпорации является лишь первым этапом легализации предпринимательской деятельности на территории КНР. Для осуществления конкретных видов коммерческой деятельности требуется получение специальных разрешений. Также неотъемлемыми условиями начала коммерческой деятельности является регистрация в налоговых органах и открытие корпоративного банковского счета в Китае. Необходимо отметить, что указанные процедуры, как правило, сопряжены с необходимостью личного присутствия законного представителя юридического лица, что обусловлено требованиями действующего законодательства.

Открытие счета в Китае для компаний с иностранными участниками сопряжено с необходимостью соблюдения ряда специфических юридических требований. При выборе банка следует отдавать предпочтение финансовым организациям, специализирующимся на обслуживании международных корпоративных клиентов, таким как Hang Seng Bank, Bank of China и ICBC. Данные банки обладают солидной репутацией и многолетним опытом работы с нерезидентными клиентами, что гарантирует высокий уровень безопасности и конфиденциальности финансовых операций.

Регистрация компании в специальной экономической зоне Китая

Для иностранных субъектов предпринимательской деятельности, рассматривающих возможность регистрации фирмы в Китае, особый интерес представляют специальные административные районы, характеризующиеся благоприятным инвестиционным режимом, упрощенными процедурами государственной регистрации и развитой инфраструктурой. К числу наиболее привлекательных зон относятся Шанхайская зона свободной торговли, а также зоны, расположенные на территории провинций Фуцзянь, Гуандун и Тяньцзинь.

Китайское правительство, в лице Государственного совета и других центральных органов власти, реализует программу развития специализированных технологических зон, призванных обеспечить ускоренное внедрение инноваций и модернизацию производственных процессов. Данные зоны характеризуются особым правовым режимом и функционируют в качестве двигателей регионального экономического роста.

Если говорить о преференциальных для иностранцев направлениях деятельности, то как на материковой части, так и специализированных зонах сфера услуг характеризуется существенным ростом инвестиционной активности нерезидентов. Значительные объемы инвестиций направляются в сферу промышленного производства. Помимо этого, открыть фирму в Китае предпочтительно в сегменте финансового лизинга, который способствует обновлению основных фондов предприятий. Сфера информационных технологий привлекает значительные объемы иностранных инвестиций, обусловленных стремительным развитием цифровых технологий и растущим спросом на IT-услуги.

Налоги для субъектов бизнеса в Китае

Налог на прибыль — 25%. Льготные налоговые режимы для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики — от 5% до 15%.

Налог с оборота — от 3% до 5%.

НДС — от 3% до 13%.

Наша компания предлагает экспертные консультации по вопросам корпоративного права КНР и оказывает сопровождение в регистрации компаний в Китае.

На правах рекламы